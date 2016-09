Escuela Vucetich

Revuelo por fuerte malestar en el Grupo Halcón

Se trata del cuerpo de élite de la Policía Bonaerense. Tras el asesinato de uno de sus integrantes durante un operativo, uniformados realizaron ayer asambleas y reclamaron mayor equipamiento al Ministerio de Seguridad. La respuesta oficial

Una situación de intenso nerviosismo se vivió ayer en el seno de la Policía Bonaerense a raíz de que integrantes del Grupo Halcón, cuerpo de élite de la fuerza, estuvieron en estado asambleario. Incluso circularon fuertes trascendidos sobre intentos de autoacuartelamiento, lo cual obligó a que el Ministerio de Seguridad bonaerense tuviera que salir a desmentir esa información para calmar las aguas. En ese contexto, funcionarios de la cartera de Seguridad se habrían reunido con quienes amenazaban con sublevarse.

Según pudo saber diario Hoy, el estado de malestar se incrementó tras la muerte del efectivo Leonardo Alfaro, quien fue ultimado durante un operativo en la localidad de Laferrere, donde los efectivos del Grupo Halcón que participaron no habrían contado con todos los elementos de seguridad correspondientes. En ese contexto, varios colegas de Alfaro comenzaron a quejarse debido a que desde la cartera que conduce Christian Ritondo y desde la conducción de la Policía Bonaerense, a cargo de Pablo Bressi, no se le habrían rendido los honores correspondientes. “Resulta inadmisible que Bressi no haya ido ni siquiera al velorio a darle el pésame a la familia. Un dato muy concreto de la preocupación es que decidieron cerrar el ingreso a la escuela Vucetich, donde tiene su sede el Grupo Halcón, cuando la valla de contención siempre está levantada”, afirmó el titular del Sindicato Policial Bonaerense, Nicolás Masi, quien confirmó a este medio que existe un fuerte malestar en el Grupo Halcón.

Cabe recordar que Bressi fue integrante del cuerpo de élite y participó como negociador en el asalto a la sucursal del Banco Nación en la localidad de Ramallo en el año 1999, que terminó en una masacre: murieron acribillados dos rehenes y uno de los delincuentes. Otro de los ladrones, que sobreviviente de la balacera, apareció ahorcado poco después en su celda.

Una postura similar a Masi manifestó José Carranza, del Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinpope). “Hay un reclamo concreto por mejor equipamiento. Los compañeros también reclaman cambios en la conducción”, agregó Carranza ante una consulta del diario Hoy.

Entre los reclamos del Grupo Halcón se destaca la protección balística para rostros: Alfaro fue ultimado de un disparo en la cara y lo mismo habría ocurrido recientemente con otro agente. Eso no es todo, los efectivos de este cuerpo de la Bonaerense también pidieron que se les suministren chalecos especiales tácticos exteriores RB4 (actualmente la mayoría de los halcones estaría usando un blindaje liviano tipo RB2, que solo resiste armas de calibres pequeños), placas de cerámica para soportar disparos de fusil, protección inguinal, visores y cascos, entre otros elementos.

Ante una consulta de este medio, altas fuentes del Ministerio de Seguridad reconocieron que hay mucho por mejorar en cuanto al equipamiento. “Arrastramos un abandono de muchos años, pero se están encarando acciones concretas para salir de esta situación. Por eso, el ministro está volviendo de un viaje a Estados Unidos, donde fue a hacer la prueba en fábrica y recibo de las comunicaciones encriptadas. Es algo que nunca se había hecho y absolutamente necesario ya que hay delincuentes que tienen acceso a las comunicaciones policiales”, explicaron desde la cartera de Seguridad.

También dijeron que “a modo de homenaje del efectivo que fue asesinado se hizo un sirenazo que respetó toda la fuerza, y Fabián Perroni (coordinador operativo de Seguridad, segundo en la fuerza detrás de Bressi) y el jefe de Gabinete del Ministerio fueron al velatorio”.