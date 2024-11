Con una serie de pedidos, el campo se reunió con el gobierno bonaerense

El proyecto de Ley Fiscal e Impositiva de Axel Kicillof generó críticas del sector agropecuario, que busca modificar puntos clave del esquema impositivo. En un reciente encuentro, la Mesa de Enlace bonaerense pidió eliminar el Impuesto Inmobiliario Complementario, exceptuar de tributos las mejoras en infraestructura y establecer bonificaciones del 20% por buen cumplimiento y 5% por adhesión al débito automático.

Además, solicitaron quitar el artículo 163, que permite ajustes en cuotas no emitidas, e incluir beneficios para el Sudoeste Bonaerense. Desde el oficialismo, el director de ARBA, Cristian Girard, rechazó las críticas y aseguró que el campo no está "sobrecargado con impuestos". No obstante, algunas propuestas, como las bonificaciones, ya fueron contempladas, lo que abre la puerta a un posible diálogo con el gobierno provincial.