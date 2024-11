Caputo: “El cepo lo vamos a levantar en 2025”

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el año próximo se levantará el cepo, aunque no pudo precisar en qué momento ocurrirá. Asimismo, aseguró que "el dólar tarjeta va a bajar una vez que finalice el Impuesto PAIS”, lo cual ocurrirá el próximo 24 de diciembre.

"El cepo lo vamos a levantar en 2025, cuando estén dadas las condiciones", señaló el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista televisiva. "Se están dando algunas de las convergencias que nosotros buscamos, pero el nivel de reservas, si bien compramos un montón, hubo que hacer muchísimos pagos a organismos y bonistas, y estamos en reservas netas negativas. No hemos terminado con los problemas de stocks", explicó Caputo.

Por otra parte, El funcionario señaló que "es un mito que el país no crece si no sacás el cepo, el año que viene Argentina va a crecer al 5% o más". "La gente que viene a invertir lo hace por 20 o 30 años, a esa gente no le importa si vas a salir del cepo en abril o en octubre", aseguró el ministro de Economía.