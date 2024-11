Francos intenta bajarle el tono a la interna libertaria

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscó bajarle el tono a la feroz interna entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, y señaló que no se debe “tomar al pie de la letra cada uno de los comentarios de la manera en la que se expresan”.

“Cuando el Presidente dice que la vicepresidenta está más cerca de la casta se refiere a que trabaja fundamentalmente con los distintos bloques de senadores, tratando de llevar adelante las propuestas del Gobierno nacional”, señaló Francos en una entrevista radial

Sin embargo, El jefe de Gabinete reconoció las diferencias de opinión y criterio entre Milei y Villarruel. “Ha habido desacuerdos, como siempre pasa. Son roles diferentes. El Presidente trata los temas de administración diaria y el vicepresidente toma los temas legislativos. Lo que tenemos que entender es que son roles diferentes”.

Por otra parte, sobre la posibilidad de que las ambiciones políticas de la presidenta del Senado sean una de las razones de la tensa relación entre ella y el presidente Milei, Francos declaró que no cree que Villarruel “esté pensando en algún juego político propio en este momento”.

“Si ella tiene ambiciones políticas, las puede tener y eso no me parece mal, pero hoy estamos en el gobierno del presidente Milei. Hoy ese tema no está en disputa porque lo que la gente ve es el gobierno de Milei”, afirmó el jefe de Gabinete.