Conferencia en Gobernación

Vidal dispuso un adelanto de paritaria a los docentes y un reconocimiento al presentismo





La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal brindó una conferencia de prensa en la cual anunció dos medidas para comenzar a destrabar el conflicto. Un adelanto del acuerdo con un piso de $1500 y un reconocimiento a los maestros que no acataron la huelga.

La mandataria estuvo acompañada de los ministros Hernán Lacunza (Economía), Marcelo Villegas (Trabajo) y Alejandro Finocchiario (Educación).

Vidal pidió a los gremios docentes dar "un debate más profundo" y advirtió que no va a "especular" y que no le importa perder una elección por el conflicto paritario.

"Le digo a la sociedad que pongo todas las cartas sobre la mesa. No voy a especular, no soy candidata, no estoy trabajando por futuras candidaturas y mi único interés son los chicos de la provincia y sus familias. No me importa si pierdo una elección por esta discusión. Soy de Cambiemos pero no soy candidata. No me importan futuros cargos públicos. Me interesa dar este debate", expresó.

También dijo que convocó para mañana jueves a una nueva reunión para mañana a las 17 horas.