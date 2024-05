Movimientos sociales hoy realizan cortes en todo el país contra la política de Milei

Cuarenta y ocho horas antes del paro general de la CGT, previsto para el jueves 9 de mayo, piqueteros y organizaciones sociales nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Social (UTEP) realizarán durante esta jornada, desde las 10 de la mañana, cortes sorpresivo de accesos de ingresos a Capital Federal y las principales capitales del país.

De la medida formarán parte unas 40 organizaciones, ya que también se sumaron a la protesta el Movimiento Argentina Rebelde (MAR), la Coordinadora por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento 8 de Abril, OLP Resistir y Luchar, MST Teresa Vive, MTD Aníbal Verón, Votamos Luchar, entre otros, las organizaciones que también integran el Frente de Lucha Piquetero.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, opinó que: “El Gobierno de Javier Milei sigue ajustando sobre los que menos tienen. No solamente sigue sin entregar alimentos para comedores y merenderos, sino que ahora en el Potenciar Trabajo ha dado un nuevo golpe que se suma al congelamiento. Aquellos que tenían tareas de trabajo ya no las tienen, no hay una contraprestación y en ese sentido, desconociendo esas actividades, han quitado parte de los cobros. Por eso seguimos en estado de alerta y movilización. Por eso el 7 de mayo habrá una nueva jornada nacional”.