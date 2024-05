“Tema saldado”: el Gobierno busca calmar las aguas con España

El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró ayer que para el Gobierno “es un tema saldado” el conflicto desatado con España por las declaraciones del ministro de Transporte español, Óscar Puente, contra el Presidente Javier Milei, que motivó la respuesta de la administración liberal con críticas a la gestión de Pedro Sánchez.

“Que un ministro de otro país diga que nuestro Presidente ingiere no sé qué sustancia no solo es poco feliz, sino que bastante agresivo y en base en eso es que el Gobierno se expresó a través del comunicado. Tema terminado para nosotros. No debería escalar más allá de lo que ya ocurrió”, dijo en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Más allá de dar vuelta de página, Adorni confirmó que en el viaje que Milei realizará a España a mediados de mayo no está previsto un encuentro con su par europeo. “La agenda no está cerrada, pero hasta ahora no va a haber una reunión bilateral”, adelantó.

Durante la conferencia de prensa, la cronista española Berta Reventós le consultó al funcionario por qué el Gobierno optó por difundir un comunicado en redes sociales en lugar de ponerse en contacto con la Embajada española, como es la vía diplomática habitual. “Es absolutamente increíble que ante la agresión a un Presidente de la Nación se pretenda seguir determinados pasos diplomáticos”, respondió el portavoz.