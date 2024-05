Bullrich trató de “extítere de Cristina” a Alberto Fernández

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, se convirtió en noticia tras haberse referido al Presidente de la Nación, Javier Milei, en un encuentro sobre comunicación y redes sociales celebrada por el PSOE en Salamanca. Más allá del repudio por parte del Gobierno, el ministro de Interior, Guillermo Francos, hizo un pedido para que el funcionario se retracte y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se cruzó en redes sociales con Alberto Fernández, quien se mostró a favor de los dichos del funcionario español.

“¿Os acordáis cuando salió no sé en qué estado previo a la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancias?”, declaró el ministro del gobierno español de Pedro Sánchez. Sumado a esto, afirmó que tanto el Presidente argentino como el exmandatario de Estados Unidos Donald Trump son “gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto”. Además, en su alocución, Puente siguió disparando contra Milei y Trump: “Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. A Milei, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho”, sustentó.

A raíz del revuelo que ocasionaron las declaraciones del funcionario español, la ministra de Seguridad se manifestó en la red social X (ex Twitter) en contra del expresidente Alberto Fernández, quien mostró su inclinación a favor de los dichos del ministro.

“Sr. extítere de Cristina. Usted no tiene altura moral para opinar”, comenzó la titular de Seguridad, y continuó: “Destruyó a su pueblo durante cuatro larguísimos años. Hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país”, apuntó con dureza la funcionaria de Milei. En esta línea, manifestó sobre Fernández: “¿O ya se hizo ciudadano de allí porque sabe que aquí no puede ni asomarse?”, refiriéndose al exmandatario, quien se encuentra residiendo en España tras finalizar su presidencia en diciembre de 2023. “En lugar de responderme a mí, responda ante la Justicia. Patético”, finalizó Bullrich.

La discusión continuó y Alberto Fernández le contestó a Bullrich: “¡¡Ay, ministra… ha defendido cada cosa!! Sin embargo, el ministro español no insultó, solo describió a alguien”, y agregó: “En Argentina existe la mayor comunidad de españoles inmigrantes del mundo. Lamento profundamente la reacción del Gobierno argentino ante un comentario de un ministro del gobierno español”. Asimismo, el expresidente remarcó: “Puede haberse molestado el Presidente argentino, pero permítame recordarle que no tiene razón para ofenderse tanto. Al fin y al cabo, como bien dijo un poeta español, nunca es triste la verdad… lo que no tiene es remedio (Antonio Machado)”.