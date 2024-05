Ley Bases: el Gobierno acelera en el Senado y se muestra optimista

El Senado comenzará a tratar esta semana la nueva Ley Bases y el paquete fiscal, después de la aprobación de ambas propuestas clave para el Gobierno días atrás en Diputados. El oficialismo pretende btener dictamen el jueves que viene y así poder discutirlo el 16 de mayo en el recinto de la Cámara alta.

Desde La Libertad Avanza (LLA) confían en que reunirán los votos necesarios para avanzar con la sanción ambos proyectos antes del cónclave entre los funcionarios nacionales y gobernadores previsto para el sábado 25 de mayo en Córdoba, donde el Presidente Javier Milei planea rubricar su tan mentado “Pacto de Mayo”.

“Nos tenemos fe, totalmente”, sostuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien remarcó que están “conversando con todos los gobernadores” y señaló que para los mandatarios provinciales, “salvo aquellos que tienen un sesgo muy ideologizado, como (el bonaerense Axel) Kicillof y algunos otros, es importante la ley, porque trata una serie de normas, no solo por los recursos coparticipables, sino porque se promueve la inversión y es una oportunidad para generar trabajo”.

Consultado sobre si el Gobierno espera llegar a la firma del “Pacto de Mayo” con la Ley Bases y el paquete fiscal aprobados, Francos expresó: “Aspiramos a que no haya cambios, no tanto para llegar o no al 25 de mayo, sino para poner en marcha estas leyes que van a generar un fuerte impacto en la economía del país”.

“Si hay modificaciones, habrá que tratarlo nuevamente en Diputados. No hay que dramatizar tanto el tema. Aspiramos a que la ley se apruebe como está y, si no, se tratarán los cambios que proponga el Senado”, manifestó.

Si bien la intención del oficialismo es tener aprobadas las iniciativas en los plazos destacados previamente, en el caso de que el tratamiento de ambas propuestas se demore en el Senado, el oficialismo dispondrá de una semana más para lograr su aprobación antes de esa fecha.

Sin embargo, en la Cámara alta algunos entienden que, si bien las dos iniciativas libertarias podrían conseguir el visto bueno “en general” durante su tratamiento en el recinto, el escenario podría ser distinto a Diputados, en el caso de la votación en particular principalmente en pasajes claves como el relacionado con el impuesto a las Ganancias.

Diputados trata esta semana los proyectos sobre movilidad jubilatoria

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, convocó a ese cuerpo para poner en tratamiento los proyectos de movilidad jubilatoria que ya tienen dictamen en la comisión de Previsión Social. La cita es para el miércoles próximo, a las 16.

El dictamen de mayoría impulsado por Unión por la Patria propone una recomposición inicial del 30% del poder adquisitivo de los ingresos de jubilados y pensionados, y sobre esa base mantiene la actualización de acuerdo con la fórmula que conjuga variación salarial y recaudación de Anses (la fórmula de Alberto Fernández), pero sumando adelantos mensuales atados a la inflación.

La UCR y Hacemos Coalición Federal firmaron un dictamen de minoría proponiendo un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total y actualización mensual por IPC, con adicionales en caso que el Ripte esté por encima de la inflación.

En tanto, el Frente de Izquierda firmó uno de minoría que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el Ripte.