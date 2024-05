El salario mínimo será de $234.000 en mayo

Por segunda vez en el año, el Gobierno volvió a fijar el piso de los haberes luego de que fracase la reunión del Consejo del Salario que reúne a las autoridades del Ejecutivo, los empresarios y los gremios. A partir de mayo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil será de 234.000 pesos y el monto mínimo de la Prestación por Desempleo quedó en 117.157,56$.

A través de la Resolución 9/2024, publicada ayer en el Boletín Oficial, se estableció que en abril el SMVM ascendía a 221.052 pesos, a partir de los 202.800 de marzo, mientras que desde mayo la cifra es 234.315,12 pesos.

El aumento fue definido por el Gobierno luego de que no se llegara a un acuerdo en las reuniones con los representantes de los sindicatos y de las empresas. “La representación de los trabajadores realizó tres propuestas relativas al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil y, por su parte, la representación de los empleadores realizó una propuesta, no habiendo consenso al respecto. Luego de un cuarto intermedio, la representación de los trabajadores unificó las propuestas efectuadas en primer término; siendo rechazada por el sector representativo de los empleadores, motivo por el cual, no hubo consenso”, se indicó en el texto oficial.

Ante ese escenario, la presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Maria Liliana Acosta de Archimbal, se vio en la obligación de “emitir un laudo” y fijó así los nuevos números del salario básico.