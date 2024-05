CABA: afirmaron que no permitirán “ranchadas” refiriéndose a la gente en situación de calle

Tras el lanzamiento del operativo “Orden y limpieza”, impulsado por el gobierno porteño, y luego de la polémica que provocó un spot con imágenes que mostraban el antes y el después de lugares en la Capital donde se encontraban parando personas en situación de calle, el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, se refirió a la iniciativa y afirmó: “O dormís en un parador o vas a dormir a otra ciudad”.

El funcionario, además, remarcó que en 2006 se censó a la gente en situación de calle y daba 725 personas, y especificó: “El último censo dio 4.000 personas, de las cuales 2.700 usan paradores y 1.300 no, además de las casi 5.000 que entran y salen para hacer cartoneo”.

En ese contexto, ratificó la postura del jefe de Gobierno, Jorge Macri, sobre “ordenar el tema”, y agregó: “En la ciudad la persona que tiene una dificultad habitacional tiene la posibilidad de ir a paradores. El que no acepta la posibilidad de ir a paradores no puede dormir en la calle. Tiene que ir a dormir ahí o a otro lado que no sea la ciudad. No hay un punto ahí intermedio: no vamos a permitir ranchadas”, expresó en declaraciones radiales.

Por su parte, Jorge Macri reconoció que la estrategia de comunicación de los operativos “no fue la acertada” y no resume “todo lo que estamos haciendo”, remarcó, y añadió que las grandes ciudades “están cruzadas por una problemática dramática de gente en situación de calle combinada con una situación agravada de adicciones y salud mental”, concluyó tras las críticas que tuvo la campaña.