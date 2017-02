“Ya no tiene que haber problemas con los insumos en los hospitales”





Eso dijo la ministra de Salud, Zulma Ortiz, en una entrevista con diario Hoy. Explicó que la gobernadora aumentó el presupuesto en el área y que van a remodelar 16 nosocomios, entre ellos seis de la región. Proyecto innovador en el Policlínico

El Estado debe ocuparse de servicios esenciales como la seguridad, la justicia, la salud y la infraestructura pública. Y los que tienen la responsabilidad de encabezar esas políticas con un presupuesto que proviene del pago de impuestos de los ciudadanos tienen una presión extra respecto a la transparencia y la eficiencia.

En este marco es que desde nuestro diario entrevistamos a la ministra de Salud del gobierno bonaerense, Zulma Ortiz, para saber cómo evalúa su gestión hasta el momento y cuáles son los objetivos para 2017.

La funcionaria adelantó que se van a remodelar seis hospitales de la región: el San Martín, el Sor María Ludovica, el San Roque de Gonnet y el San Juan de Dios, más el Cestino de Ensenada y el Larrain de Berisso. En una entrevista exclusiva, la ministra Ortiz explicó cómo pien­san mejorar la seguridad en los hospitales y cuáles son los programas y los planes de obras que tienen en mente para el beneficio de los bonaerenses .

—¿Cuáles son las obras de infraestructura planificadas para este año en los hospitales públicos de La Plata, Berisso y Ensenada?

—Dentro del Plan de Fortalecimiento de Hospitales y Puesta en Valor de las Guardias que impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal están previstas obras de remodelación en 16 hospitales provinciales, tres de ellos de La Plata: el San Martín, el Sor María Ludovica y el San Roque de Gonnet. Mientras que, en una segunda etapa, se harán obras en el Cestino de Ensenada y en el San Juan de Dios.

En los próximos meses también se iniciará una obra de reconstrucción de la guardia del hospital Larrain de Berisso, para la cual se prevé una inversión de 24 millones de pesos que abarcará una superficie de 950 metros cuadrados.

Además, durante todo el año pasado hicimos un relevamiento edilicio que mostró que más del 80 por ciento de los hospitales necesitaban inversión en infraestructura, e incluso algunos presentaban peligro de derrumbe. A partir del diagnóstico inicial realizamos un plan de obras por 1.067 millones de pesos, de los cuales ya se ejecutaron 417 millones. Durante el año pasado iniciamos 27 obras en hospitales públicos provinciales, y seis ya están terminadas.

—¿En qué estado se encuentra el proyecto de crear un hospital universitario en el Policlínico San Martín?

—Bueno, se han mantenido varias reuniones con las partes involucradas: nuestro Ministerio, la cartera de Educación de la Nación, la Universidad de La Plata y el hospital, para buscar consensuar un proyecto que sea adecuado y factible para todos. Así que la idea es ir avanzando en una iniciativa superadora y que pueda implementarse en un plazo razonable.

Sería muy importante para consolidar la formación y la capacitación en un hospital que tiene la mayor cantidad de médicos docentes y el mayor número de residentes; por lo que sería potenciarlo de una manera significativa.

—¿Hay estadísticas actualizadas del año 2016 sobre los hechos de inseguridad en perjuicio de los profesionales de la salud?

—La violencia y la inseguridad en ámbitos de salud es un problema severo, que viene de la mano del abandono en el que ha caído el sistema de salud en las últimas décadas. Venimos trabajando duro desde que iniciamos la gestión para revertir esta situación, pero sabemos que llevará tiempo.

Por un lado, creamos un Plan de Seguridad en Hospitales que presentamos el 31 marzo de 2016 junto con el ministro Cristian Ritondo. La idea es proteger tanto a los integrantes del equipo de Salud como a los pacientes y sus familiares. El plan contempla la creación de la figura del coordinador de seguridad hospitalaria, dependiente de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales del Ministerio de Seguridad. A su vez, estamos do­tando a los sectores de guardia, que son los más conflictivos, de la adecuada cantidad de efectivos policiales y poniendo en valor las cámaras de seguridad y los botones antipánico.

—¿Cuáles son las medidas que podrían mejorar esta problemática?

—El Ministerio de Seguridad realizó una etapa diagnóstica de necesidades de cada hospital recomendando la ubicación del centro monitoreo, la cantidad y la ubicación estratégica de los botones antipánico. La implementación de este plan está acompañado de un protocolo sobre cómo actuar frente a situaciones de violencia que incluye a la víctima y por un cronograma de fortalecimiento de las guardias de 16 hospitales en una primera etapa, tal como nos lo pidió la gobernadora.

—La falta de insumos en los hospitales públicos ha sido motivo de quejas en los últimos años, ¿qué se hizo al respecto el año pasado y cómo será el 2017?

—Hoy podemos decir que está superada. El año pasado la gobernadora aumentó en un 117 por ciento el presupuesto destinado a los insumos hospitalarios. De modo que no pueden faltar. Es posible que ocasional y excepcionalmente falte alguno por algún problema de gestión en el establecimiento, o porque algo no se previó adecuadamente. Pero hoy no puede ser un problema estructural.

Tenemos serios problemas en materia de infraestructura y recursos humanos que nos va a llevar tiempo resolver, aunque ya hay medidas en marcha muy positivas.

Pero el tema insumos no debería ser, hoy por hoy, un problema, porque los recursos están disponibles. En los años previos al inicio de nuestra gestión en junio, ya comenzaban a registrarse faltantes de stocks, lo que ponía en riesgo la calidad de la atención y la salud de las personas. Esto el año pasado no ocurrió.

—¿Los bancos de sangre en la Provincia necesitan de mayor solidaridad de los bonaerenses?

—El año pasado se realizaron más de 235 colectas externas de sangre, una modalidad por la cual el equipo no se queda esperando al donante en el instituto de Hemoterapia o en el centro regional, sino que sale a espacios de trabajo público, universidades y empresas. De este modo, en 2016 se incrementó en un 50% la cantidad de donaciones respecto al año anterior.

No obstante, en verano, por efecto de las vacaciones y el turismo, se reduce la concurrencia a los centros de donación y a las colectas.

—El conflicto salarial con los profesionales de la salud parece profundizarse, ¿cuál sería el camino para que se resuelva?

—Nosotros venimos trabajando con todos los profesionales y lo que planteamos en cada lugar y en cada encuentro es la necesidad de transitar juntos el camino para poner en óptimo estado a todos los hospitales, como nos ha pedido la gobernadora María Eugenia Vidal.

Mire, solo para mejorar la in­fraestructura se necesitan 18.000 millones de pesos y una década de trabajo, no se trata únicamente de mejorar salarios. Obviamente que queremos que todos ganen mejor, pero somos realistas, ofrecemos lo que estamos en condiciones de cumplir y por supuesto el diálogo sigue abierto.

Los logros y los puntos a mejorar

La ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, explicó a este diario que recibió un sistema sanitario con muchas deficiencias y reconoció que va a llevar tiempo regularizar el servicio.

“Luego de tantos años de desatención y desinversión hay mucho por mejorar. Podríamos decir que los recursos humanos y la infraestructura hospitalaria son hoy una prioridad. La atención primaria también, por supuesto, hay mucho por hacer en materia de prevención y promoción de hábitos saludables”, afirmó Ortiz.

La funcionaria continuó con el diagnóstico: “Estamos haciendo un trabajo enorme para fortalecer las guardias, que son una prioridad para la gobernadora porque constituyen la puerta de entrada al sistema”.

Respecto a los logros, Ortiz destacó que “el año pasado pusimos en marcha un plan de vigilancia de las muertes maternas llamado Cada vida cuenta, que mejoró el monitoreo y el análisis de las causas de muerte en el embarazo, parto y puerperio”.

Y agregó: “Por otro lado, creamos el programa Quiero ser residente destinado a que los profesionales jóvenes se quieran quedar a prestar servicio en los hospitales una vez terminada la residencia, algo que no estaba ocurriendo. En el marco de esta iniciativa firmamos convenios con intendentes del interior para que contribuyan a ofrecerles a los nuevos profesionales un proyecto de vida en sus distritos. Esto es clave para paliar el déficit de especialistas que registramos en numerosos municipios bonaerenses”.

Además, la ministra indicó que esta semana avanzaron con el programa Cobertura Universal de Salud Sumar, que es un plan que cuenta con financiamiento de la nación. Según se detalló, el año pasado en la Provincia se llegó al récord de casi 6 millones de personas inscriptas en el programa y destacaron que hubo un aumento de un 15 por ciento en la transferencia de dinero a los efectores de salud, llegando a los 500 millones de pesos.

Lanzaron capacitaciones para fortalecer las guardias sanitarias

Se presentó en La Plata un plan integral de capacitaciones que se dictará a partir de marzo a los trabajadores de los servicios de Emergencia, en una primera etapa, de 16 hospitales bonaerenses.

Los hospitales son el Güemes, de Haedo; Gandulfo, de Lomas de Zamora; Fiorito, de Avellaneda; Evita, de Lanús; Eva Perón, de Avellaneda; Iriarte, de Quilmes; Meléndez, de Adrogué; San Roque, de Gonnet; Alende y Tetamanti, de Mar del Plata, Vicente López y Planes, de General Rodríguez; Eurnekian, de Ezeiza; Ludovica y San Martín, de La Plata; Simplemente Evita, de La Matanza y Carrillo, de Tres de Febrero.

“Este plan ha sido categorizado como prioritario para la gobernadora Vidal, es decir que estamos todos involucrados en un proyecto que ya se ha transformado en un asunto de Estado por la importancia que tiene”, sostuvo la ministra de Salud, Zulma Ortiz.

Oficializaron la designación del viceministro de Salud

El Gobierno nacional oficializó este viernes la designación de un exfuncionario bonaerense como viceministro de Salud. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo confirmó a Andrés Scarsi como nuevo secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, el virtual “número dos” del ministerio conducido por Jorge Lemus.

El lugar quedó vacante en los primeros días de enero, con la salida Néstor Pérez Baliño en medio de una crisis política en la cartera sanitaria.

Scarsi se desempeñó como jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense que conduce Zulma Ortiz, pero dejó el cargo el año pasado.