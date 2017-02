“Si no me aprobás, te van a disparar y a quemar la casa”







Un alumno del colegio privado San Cayetano amenazó a su profesora para que le facilite pasar de año. Le entregó una carta en su casa, y en el sobre colocó una bala. Además, hizo pintadas en la institución

En épocas donde los alumnos, en su gran mayoría, dejaron de respetar a las autoridades, ya no sorprenden acciones como la que a continuación se narrará, aunque sí preocupan. Un adolescente que hoy debía rendir una materia que no pudo aprobar en el ciclo lectivo anterior amenazó ayer a su profesora enviándole no solo una carta, sino también una bala dentro de un sobre, exigiéndole que lo apruebe a él y al resto de sus compañeros de curso del colegio privado San Cayetano, ubicado en 44 entre 29 y 30, informaron fuentes policiales.

La misiva, a la que tuvo acceso este medio, es tan fuerte como consistente en datos. Entre otras cosas, dice lo siguiente: “Señora Adam, le informo que necesito aprobar Física el 21/2 sí o sí para no repetir y cuento con usted.

Un amigo va a entrar conmigo con el uniforme del colegio prestado (y un arma). Cua­n­do le dé la señal, te va a disparar, se va a cambiar la ropa y a escapar. Te va a estar apuntando y va a estar mi­rando por la ventana. Esto se puede evitar si aprobás a todos, menos a los que entregan en blanco”. Exigió que “el examen tiene que ser sumamente fácil; cuando los alumnos se copien, necesito que mires para otro lado y distraigas al resto de los profesores”.

Lo más grave llegaría a continuación: “Estuve pasando varias veces por tu casa, sé a qué hora llegás y cuándo te vas, quién entra y sale. Fue fácil identificarte. Cuando salgas, mis amigos te van a seguir para que no hagas nada raro. Tenemos bidones de nafta para incendiar tu casa cuando estés indefensa, si es que no seguís lo que te expliqué”.

Por último, aseguró: “Te dejé un recordatorio en el patio del colegio. Que nadie más se entere, porque balas me sobran, para vos y todos los que viven en tu casa. Si seguís todo al pie de la letra, va a ir bien”. El recordatorio era otra amenaza, que decía: “Acordate del examen”.

Ya la había amenazado poco tiempo atrás

Además de dicha amenaza, hubo otra, del mismo autor, pero para aprobar Matemáticas. Fuentes del Ministerio de Educación bonaerense informaron que “el 12 de febrero, estando fuera del colegio, un adolescente que no pertenece a la institución le entregó a la profesora una nota”. El papel expresaba: “Tengo mi pistola lista para disparar a cuatro personas al azar el 15 de febrero cuando esté rindiendo tu materia. Nadie más se tiene que enterar, si no puedo adelantar o empeorar tu situación. No te compliques por unos simples números”.

La docente realizó la denuncia en la comisaría Cuarta, donde le garantizaron que mandarían un patrullero al centro educativo.

Voceros agregaron que “la evaluación de Matemáticas sobre la que se había formulado la amenaza se realizó con normalidad y se hicieron presentes todos los docentes”.

En cuanto a la prueba de hoy, se hará cargo otra profesora, para no exponer a la víctima.

