“Estuve más tiempo yo en la comisaría que ellos”

El asesinato de Kim Gómez, perpetrado el martes por dos ladrones sanguinarios en Altos de San Lorenzo, pudo y debió haberse evitado, ya que uno de los implicados había sido detenido a principio de mes por asaltar a una joven en pleno centro. Sin embargo, la fiscal de menores, Sabrina Cladera, no tuvo mejor idea que dejarlo ir, cuando ni siquiera llevaba un par de horas arrestado.

Martina, de 20 años, fue la víctima de ese atraco que tuvo lugar a las 0:30 del primero de este mes. Contó que acababa de estacionar el auto en la esquina de un bar adonde iría y, mientras contestaba un mensaje con su celular, aparecieron cuatro delincuentes. Aterrada, cerró la puerta y trató de defenderse cuando intentaron sacarla del coche. Incluso, hasta pateó a uno de los salvajes. Sin embargo, poco pudo hacer y la expulsaron del interior a la fuerza, lastimándole un brazo.

Desesperada y mientras los otros huían, la mujer corrió, pidió ayuda y esa misma madrugada radicó la denuncia. Mientras estaba en la seccional, vio que aparecieron, ya detenidos, los cuatro malvivientes, y entonces ocurrió lo impensado: por decisión de Cladera, los liberaron a todos por ser menores.

“Ellos estuvieron una hora en la comisaría, de 3 a 4, y a mí me dejaron de la 1 hasta las 6, firmando papeles, fue muy largo”. De hecho, narró lo que sucedió en un determinado momento: “Me tuve que ir afuera para no estar con ellos, ya que nos pusieron en el mismo lugar. Después los retiraron sus padres, como si fuese el colegio. Cuando los atraparon me quedé tranquila, pero eso duró una hora. Estuve más tiempo yo que ellos en la comisaría”.

Cuatro robos

Acerca del homicida de 17 años que poco después acabaría con la vida de Kim, dijo: “Lo reconocí perfectamente”, y sobre el ilícito que sufrió aseveró: “Uno de ellos simuló agarrar un arma, no sé si la tenía”. Pormenorizó, además: “En cinco años me asaltaron cuatro veces en La Plata. Hay que tener cuidado por demás y tener mucha atención para prevenir. Más allá del momento en sí, después hay que pasar el trauma y las heridas físicas. Se tienen que hacer cargo las personas idóneas. Si algo no cambia, esto va a seguir pasando. Los menores saben que no van presos y siguen robando. Yo circulo con miedo”.

Por último, dijo que tras el crimen de Kim estuvo “muy descompuesta, con vómitos y triste. No dormí. Lo siento muy de cerca, más al ver esa cara (la del criminal de la niña, que también le robó a ella)”.