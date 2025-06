Seguirá preso el policía que mató a Thiago durante un asalto

La Justicia le rechazó en las últimas horas la excarcelación al policía que asesinó de un disparo en la cabeza a Thiago Correa cuando se enfrentó a tiros con cuatro delincuentes durante un intento de robo, en el que mató a uno de ellos e hirió a otros dos en el partido bonaerense de La Matanza.

Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, se encuentra imputado por el delito de “homicidio simple con dolo eventual” y seguirá tras las rejas mientras se desarrolla la investigación.

En sus declaraciones ante el fiscal de la causa, el joven había hecho hincapié en la oscuridad de la zona y añadió que “entre los agresores y yo no había nadie, y la calle estaba vacía”. De hecho, Thiago se encontraba a caballito de su padre, a 200 metros de distancia, esperando el colectivo.

Cuando le preguntaron por qué no disparó al ver que lo apuntaban, respondió: “Porque si se enteraban que era policía, me mataban. Lo único que quería era darles las cosas y que se fueran. Disparé recién cuando vi que estaban ensañados con mi mamá”. También aseveró que no sabía que el niño estaba a dos cuadras de distancia y no dudó en poner la vida del chico sobre la suya.

A su vez, el numerario, que lleva solo cinco meses como agente de la Policía Federal, indicó que “lo que se aprende en la práctica de tiro no se compara con lo que se vive en una situación así. Esto fue en segundos, no hubo tiempo de pensar”.