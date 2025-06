Muerte de Lolo Regueiro: sobreseyeron a Eduardo Aparicio

Eduardo Aparicio, extitular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), fue apartado del juicio por la muerte de “Lolo” Regueiro, el hincha de Gimnasia que perdió la vida tras sufrir un infarto durante la violenta represión policial ocurrida en el estadio del Bosque en octubre de 2022.

La Cámara Penal de La Plata desestimó los cargos en su contra, avalando los argumentos presentados por su defensa. Según el fallo, Aparicio no tuvo responsabilidad directa sobre los hechos. El tribunal concluyó que carecía de poder real para prever o evitar el trágico desenlace que dejó un muerto y más de 300 heridos a raíz del uso de gases lacrimógenos, balas de goma y el ingreso excedido de espectadores.

La resolución lleva las firmas de Raúl Dalto, María Silvia Oyhamburu y Ernesto Ferreira y afirma que no se puede condenar a un funcionario por omitir si esa omisión no genera un riesgo penal relevante. Según los jueces, Aparicio "no dirigió ni coordinó el operativo de seguridad", ni tenía poder para frenar el accionar de la Policía, ni relación directa con la sobreventa de entradas.

El caso

Cabe recordar que Regueiro perdió la vida en medio de un operativo de represión por parte de la Policía, ocurrido en octubre de 2022 durante un partido en el que Gimnasia y Esgrima enfrentaba a Boca Juniors en el estadio del Bosque. Apenas comenzando el encuentro, una serie de gases lacrimógenos invadieron la cancha, obligando a los hinchas a buscar algún tipo de resguardo.

El árbitro decidió suspender el encuentro a los pocos minutos de iniciado, pero dentro del estadio el humo de los gases lacrimógenos asfixiaba a los presentes, tanto jugadores como hinchas. Fue en esas circunstancias en que Regueiro, que estaba fuera del Carmelo Zerillo, falleció por un infarto. Según testigos, ni los médicos pudieron asistirlo bien porque los gases no se detenían ni ante un cuerpo tirado en el piso.

El expediente judicial avanzó con una carátula de estrago culposo seguido de muerte, que puede dar hasta 5 años de prisión, teniendo como imputados en un primer momento a Aparicio, Gabriel Pellegrino (expresidente de Gimnasia), los comisarios Gorbarán y Perea.