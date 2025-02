Habló el padre de Kim Gómez: “Se me llevaron mi ángel”

Momentos de profunda tristeza se vivieron durante el mediodía de ayer durante el velatorio de Kim Gómez, la pequeña de 7 años que murió en una ocasión de robo en Altos de San Lorenzo. El padre de la víctima volvió a hablar de lo ocurrido y le envió un fuerte mensaje al papá de uno de los menores que está detenido por el caso que estremeció a toda la ciudad.

Envuelto en un profundo dolor, Marcos Gómez brindó declaraciones a la prensa durante la última despedida a la niña y entre lágrimas expresó: “Somos gente buena y laburante. Nos destrozaron, nos hicieron mierda. La tengo a mi vieja muriéndose y a la mamá de la nena también”, a la vez que sostuvo: “Hagamos algo, ayúdennos”.

“Yo sé que soy fuerte, pero en este momento me siento mal. Se me parte el alma, se me llevaron mi ángel, mi nenita”, dijo el hombre. Luego se preguntó: “¿Cómo se pueden meter con una criatura? No les importa nada”, y contó las distintas situaciones que le tocó atravesar en las últimas horas, como el diálogo que tuvo con el padre de uno de los delincuentes.

“Me llamó el papá de uno de los chicos hoy a la mañana, estuve llorando toda la noche, mirando fotos, recuerdos. Me llamó, me quiso pedir disculpas, le quiero dar la oportunidad que me venga a pedir disculpas y me mire a los ojos. Quiero que vayas al cementerio a despedir a mi hija. ¿Sabés que le gusta? Le gustan los capibaras. Llevale un capibara” expresó lleno de angustia.

Sigue la investigación

En el marco de la causa por la muerte de Kim y luego de las detenciones de los dos menores involucrados en el hecho, continúa la investigación. En este sentido, el joven de 17 años que participó del robo del vehículo se negó a declarar ante la fiscal que lleva adelante la instrucción por el asalto fatal que terminó con el fallecimiento de la niña.

Ambos acusados fueron asistidos por un defensor oficial antes de brindar su testimonio ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Menores n°3 de La Plata. En tanto, durante la jornada de hoy se llevará a cabo una audiencia ante la jueza de Garantías, María José Lescano, en la que se espera el pedido de prisión preventiva para el mayor de ellos, mientras que, para el otro adolescente de 14 años, por su condición de inimputable, se solicitará que sea alojado en un centro de contención.

Por lo pronto, el destino judicial de los dos dependerá de las audiencias que se realicen en el día de hoy. Por último, cabe recordar que la imputación que recae sobre los acusados es “homicidio en ocasión de robo”.