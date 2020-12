El futuro “Messi del golf”

¿Qué tiene el golf que enamora a quienes lo juegan? Qué mejor que conocerlo en profundidad con el testimonio de quienes asoman como las principales promesas de este deporte.

Sebastián Cabrera es hijo de David, un histórico profesor de Estudiantes de La Plata, quien desde hace algunos meses se instaló en el Grand Bell Golf Club.

Con 16 años, Cabrera muestra una fina estampa de un jugador profesional, con chomba ajustada al cinturón de la bermuda, calzado adecuado, guantes y visera al tono. A lo lejos es todo un caballero, pero en el fondo es un chico que se abre paso en esta actividad.

Radicado en Florencio Varela, pero platense por adopción por disfrutar y crecer en este deporte en nuestra ciudad, este joven golfista viene de ganar el torneo Metropolitano contra jugadores que lo duplican en edad.

“Lo mejor que tiene es la pegada en el primer golpe. Con eso logra achicar distancias que muchos no pueden y requieren de dos o hasta tres golpes para lograr la misma posición que Sebastián”, cuenta David Cabrera, su profesor y también papá, quien lo vio evolucionar desde los cinco años cuando agarró por primera vez un palo de golf.

Sebastián dialogó con El Clásico y, mientras la charla iba tomando forma, el chico agarró una pequeña pelota y se puso a hacer “jueguitos” con el palo en el medio del campo de golf, recordando las habilidades de Diego Maradona en el medio del Mundial de Estados Unidos en pleno entrenamiento. Este chico, en lo suyo, también es un verdadero crack.

—¿Qué te despierta jugar al golf?

—Jugar al golf es mi pasión, me emociona mucho jugar, me parece muy divertido y lo juego porque me gusta.

—¿Estás disfrutando este momento? Ganaste un gran torneo…

—Sí, gané dos torneos este año. Uno con Estudiantes y otro en el Grand Bell. Son dos torneos medianamente importantes por el campeonato de club. Cuando era más chico, en el año 2016 salí campeón Metropolitano.

—¿Estás notando tu mejoría en este deporte con respecto a los demás competidores?

—Creo que dentro de todo no soy muy superior a nadie, si bien juego con gente más grande también, ellos me dicen “vos sos el futuro”.

—¿Qué le dirías a los chicos que tienen 6, 7 u 8 años que de repente ven posibilidades de practicar golf? ¿Por qué es mejor este deporte que otro?

—Creo que el golf te deja muchos valores, como ser bastante caballero con el rival por ejemplo y porque es bastante divertido.

—Estás en edad de secundaria, pero ¿soñás con ser un referente en la Argentina en este deporte?

—Sí, me gustaría seguir y ser profesional de grande, pero para eso hay que continuar dándole para adelante.

—¿Qué pensás hacer el año que viene?

—Pienso competir en el circuito Metropolitano, y seguir jugando y entrenando acá en el Bell.

—¿Quién es tu referente?

—Internacionalmente es Rory McIlroy, me gusta como juega, me parece que lo hace con una naturalidad diferente.

—¿Si tuvieras que describir tu juego, que dirías?

—Creo que mi mejor golpe es el tiro de salida porque considero que gano bastante distancia comparado con otros.

—¿Cómo es tu vida? ¿Qué haces?

—Vivo en Ranelagh pero vengo mucho para acá por mi papá y mi abuelo. Generalmente hago bastante ejercicio, salgo a correr, juego al fútbol con amigos, me gusta bastante hacer deporte.