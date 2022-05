A seis meses del Mundial, ¿cómo llega la Argentina?

El Mundial de Catar 2022 ingresó desde hoy en una cuenta regresiva de seis meses. Con un calendario apretado, pero con los grupos ya definidos para la cita mundialista que comenzará el 21 de noviembre, diario Hoy repasa el presente, y también el futuro, de la Selección Argentina previo a llegar a la Copa del Mundo.

No caben dudas que la Scaloneta llega muy fortalecida al Mundial, no solo por su histórica consagración del año pasado en el Estadio Maracaná ante Brasil por la final de la Copa América, sino por sus rendimientos dentro del campo de juego. La Selección ya no depende del mejor jugador del mundo, Lionel Messi; al contrario, se la ve en un sano equilibrio, donde el diez argentino se siente cómodo. Un once que sale prácticamente de memoria, juega vistoso, golea a los que tiene que golear y pelea los partidos que tiene que pelear. Además, se acostumbró a ganar y hay una mancomunión entre el equipo y la gente que hacía tiempo no se veía. La última derrota de Argentina fue el 2 de julio de 2019 justamente ante Brasil, por las semifinales de la Copa América. En aquella oportunidad, la Albiceleste perdió 2 a 0, con goles de Gabriel Jesus y Roberto Firmino.

¿Somos candidatos?

Aunque siempre es importante ser cauto y no ir más allá, es evidente que la Selección Argentina es seria candidata a ganar el Mundial y lo viene demostrando desde hace rato. Ahora, el próximo 1° de junio tendrá una prueba de fuego ante una selección europea. Algo que para el cuerpo técnico es vital en la preparación de cara a Catar. La cita será en Wembley ante Italia, por la “Finalissima”. El encuentro enfrenta al campeón de América con el campeón de Europa y cuenta como un título oficial. Por otra parte, además del partido ante el elenco italiano, en la AFA manejan otras tres posibilidades más de amistosos. El primero, y quizás el más viable, sería ante Israel en Tel Aviv el lunes 6 de junio. Otra alternativa es un amistoso ante Brasil, que se jugaría en Australia el 11 de junio, ya que el seleccionado brasileño tiene un compromiso comercial en territorio australiano. Sin embargo, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico no quieren jugarlo. Por último, a Italia, Israel y Brasil se sumó la Selección de Corea del Sur, que le hizo llegar a la AFA la invitación para jugar en Seúl el 15 de junio. Más allá de que seguramente también implicaría algo positivo desde lo económico, desde lo logístico encontraría una traba similar al de Brasil. Viajar a la capital coreana no estaría en los planes, y mucho menos hacerlo en esa fecha, teniendo en cuenta que la concentración comenzará el 23 del corriente mes y difícilmente se extienda por tres semanas.

No obstante, lo que no le faltará a la Scaloneta son días y partidos de preparación. Argentina se prepara a seis meses del Mundial.