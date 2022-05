El Lobo cierra la primera semana de pretemporada

Con el regreso a Estancia Chica el lunes, el Lobo comenzó la primera semana de esta mini pretemporada. Hoy le pondrá punto final a los seis días de trabajos para tener día libre mañana y regresar el lunes 23 en las vísperas al debut por Copa Argentina. Según pudo averiguar El Clásico, allí Néstor Gorosito pondrá lo mejor que tiene a disposición para intentar pasar a la siguiente fase y comenzar de buena manera esta segunda parte del año.

Ayer el entrenamiento matutino fue abierto y se vieron indicios respecto al posible equipo titular como así también a aquellos jugadores que son suplentes o están corriendo desde atrás en esta pretemporada. Esto se debe a que la formación jugó de titular en la Copa de la Liga Profesional, estuvo haciendo trabajos técnicos y físicos en una de las canchas detrás de la Casona, sumándose otros futbolistas como Matías Melluso, Manuel Insaurralde, Benjamín Domínguez, Ignacio Miramón, Franco Soldano y de los prescindibles, solo estuvieron Matías Miranda y Guillermo Fratta.

Luego el resto del plantel hizo una práctica de fútbol formal en la cancha de al lado con el siguiente once: Manganelli; Palazzo, Guiffrey, Bazzi; Steimbach, Leyes, Cecchini, Muro, Zegarra; Lescano; Pampa Domínguez. De estos once futbolistas, Guiffrey está esperando que llegue una oferta, Leyes y Bazzi fueron declarados prescindibles y el resto, salvo Cecchini, son juveniles que correrán de atrás en la consideración al igual que el ex Banfield, pero que siguen en los planes del entrenador.

El rival de este equipo fue la Reserva, que también jugó con el equipo que terminó siendo titular y estuvo bajo la atenta mirada de sus entrenadores, Sebastián Romero y Nicolás Cabrera. También contó con jugadores como Franco Torres, Bautista Barros Schelotto y Estanislao Jara que se les busca una salida a préstamo.

¿Qué sucede con las entradas?

Hasta el momento sigue el tira y afloje entre la organización de la Copa Argentina y Gimnasia respecto a cómo será la venta de entrada y cuántas serán. En primer lugar, la Copa quiere que la venta sea online el día martes, mientras que la dirigencia Tripera cree que un cierto porcentaje de las localidades deberían ser presenciales. También considera que deberían ser 10.000 y no 8.000.

Por ahora solo hubo acuerdo en que las entradas se venderán el martes. Pero a menos de una semana, no se sabe si será virtual o en las boleterías del Juan Carmelo Zerillo.

¿Será el anteúltimo partido para De Blasis?

El Tripero espera para la finalización de la Segunda División para comenzar a charlar con Pablo De Blasis y dicho certamen está muy cerca de terminar. El Cartagena FC, donde el ­mediocampista es titular, figura y hasta a veces capitán, jugará hoy a las 15 en lo que será la anteúltima fecha del torneo y el último partido de local por lo que seguramente habrá mucho intento por parte de los hinchas para buscar la continuidad del ex-Gimnasia.

El próximo domingo finalizará la temporada cuando el Albinegro visite al Tenerife, aunque hace algunos partidos ya perdió las chances de conseguir el anhelo de ascender a la Liga.

Liniers quiere llegar afilado

Mientras espera por el enfrentamiento por Copa Argentina frente a Gimnasia, el conjunto albiceleste estará jugando hoy a la tarde a partir de las 15:30 contra San Martín de ­Burzaco por la fecha 16 del torneo Apertura.

El próximo rival del Lobo será local y buscará volver a la victoria tras el empate frente a Real Pilar la semana pasada para intentar ganar para seguir sumando posiciones y no perderle pisada a Midland, que jugará a la noche y es puntero con 26 puntos mientras que los de La Matanza tienen 18 unidades. En 14 encuentros cosechó 5 victorias, 3 empates y 6 derrotas con 20 goles a favor y 18 en contra.

Las juveniles van con Boca

En el día de hoy, las juveniles de Gimnasia se enfrentarán a sus pares de Boca en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura 2022 donde el Tripero buscará volver a tener una jornada positiva tras el tropiezo de la semana pasada.

Las categorías menores jugarán en Estancia Chica, donde los hinchas Albiazules podrán concurrir en la cancha número 1, mientras que las mayores irán al predio que el Xeneize posee en Ezeiza. Las actividades en los dos lugares comenzarán a las 9 y se extenderán hasta pasado el mediodía.