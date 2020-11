Andújar fue tajante: "Creí que era conveniente ir a Europa, pero el club se negó"

Mariano Andújar fue tajante y rompió el silencio luego de la fallida posibilidad, de emigrar al Elche de España. Más allá de destacar que aún tiene contrato con el "Pincha", remarcó la oportunidad que perdió a sus 37 años: "Tuve la oportunidad de ir al Elche y le agradezco a Bragarnik, que pensó en mi para jugar al nivel europeo a los 37 años. Pensé que era un buen momento para terminar mi carrera en Europa y jugar en una liga que no había jugado", destacó en diálogo con Tyc Sports.

Además agregó que Estudiantes no quiso dejarlo ir, pese a que había un acuerdo firmado: "Creía que conveniente ir a Europa y pensé que no iba a tener problemas, ya que se daban todas las condiciones para hacerlo. El club se negó y no voy a hacer más polémica, porque me quedan ocho meses de contrato. Y hay que convivir, pero había algo que estaba firmado y yo no quería iniciar ningún problema con Estudiantes".

También remarcó que era una oportunidad buena para todos, pero "no se respetó eso y aca estamos, porque Estudiantes es mi casa. Yo estoy agradecido al club, pero sobre todo a la gente. Creí que era una linda chance porque no había torneo y porque no se jugaba nada, para cerrar un círculo. Pero no se dio y no quiero hablar más de eso, porque la convivencia se hace difícil".