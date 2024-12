Automovilismo: Varrone correrá en Fórmula 2

Otro argentino busca abrirse camino hacia la Fórmula 1. Se trata de Nicolás Varrone, quien participará en las pruebas finales de la Fórmula 2 en Abu Dhabi. Pilotará un coche del equipo AIX Racing, que ayer marcó el mejor tiempo con el paraguayo Joshua Duerksen, ganador de la segunda carrera en la última fecha disputada en este circuito.

Varrone, piloto oficial de General Motors, aspira a dar el salto a la F1 en 2026, cuando la compañía ingrese a la categoría máxima con la marca Cadillac. Con 24 años recién cumplidos, el piloto argentino tiene un calendario de tres carreras este año como parte del programa de resistencia con un Chevrolet Corvette. Sin embargo, con la confirmación de GM en la F1, el oriundo de Ingeniero Maschwitz y su equipo diseñaron un plan para hacerse un lugar en el gran espectáculo automovilístico.

El proyecto contempla competir en la Fórmula 2 en 2025, con el objetivo de demostrar a GM que es una opción válida para representar a la marca en la F1 en 2026. Un mensaje publicado por Varrone en redes sociales tras el anuncio generó una gran repercusión entre sus seguidores. Este entusiasmo fue amplificado por el impacto de Franco Colapinto, quien compitió en nueve carreras con Williams en F1, generando mayor interés en los patrocinadores.

Mientras su representante en Europa, José Manuel Balbiani, negocia plazas en la F2, en Argentina el teléfono de su padre, Martín, no ha parado de sonar. Empresas como la petrolera estatal a través del Automóvil Club Argentino (ACA) y una reconocida marca de cerveza se unieron para financiar el presupuesto necesario para las pruebas. Esto permitió a Varrone realizar un ensayo privado en Barcelona, manejando un coche de Fórmula 2 de la temporada 2017.

Será una jornada clave para el piloto bonaerense. “Fue un día complicado por el clima, que no nos permitió rodar en seco, pero lo disfruté muchísimo”, expresó Nico. “El coche es espectacular y me sirvió para entrenar y adquirir sensaciones. Estoy muy agradecido a las empresas argentinas que me apoyan y hacen posible este sueño”, añadió Varrone antes de viajar junto a su padre hacia Abu Dhabi.