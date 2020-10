Boca piensa en Lanús

Tras obtener una cómoda clasificación hacia octavos de final de la Copa Libertadores, Boca continuó con los trabajos en Ezeiza de cara al debut por la Copa de la Liga Profesional, ante Lanús el próximo sábado. El encuentro se jugará a partir de las 21:15 en La Fortaleza, con arbitraje de Fernando Rapallini.

Para este encuentro, Miguel Ángel Russo pondrá lo mejor que tiene a disposición, con el fin de que el equipo siga teniendo rodaje de cara al duelo por la Libertadores, ante el Internacional de Porto Alegre. De esta manera, meterá una sola variante con respecto al triunfo ante Caracas: Campuzano por Capaldo.

Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Pol Fernández; Eduardo Salvio, Carlos Tevez, Edwin Cardona; Franco Soldano, sería el once. Cabe destacar que en la mente del club, existe la posibilidad de que Sebastián Villa pueda tener un lugar en el banco de suplentes.

El colombiano, quien fue denunciado por violencia de género, podría empezar a ser incluído en el equipo. Como su situación judicial sigue en stand by y luego de que su expareja, Daniela Cortés, señalara que "lo personal no tiene nada que ver con lo laboral", existe la posibilidad de que vuelva a ser tenido en cuenta hasta que la justicia dictamine una sentencia. Esto aún no fue confirmado oficialmente.