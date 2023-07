Cambios en el reglamento: entra en acción la norma “Anti-Dibu”

Con el arranque de la temporada 2023/24 en el fútbol europeo cada vez más cerca, entraron en vigencia las nuevas reglas procuradas por la IFAB (ente encargado de las normativas) y dentro de las cuales se encuentra la norma “Anti Dibu Martínez” para las tandas de penales.

Luego de lo hecho por el arquero de la Selección Argentina en las definiciones desde los doce pasos ante Países Bajos y Francia, la IFAB imposibilita a los guardametas realizar gestos al pateador. “El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”, reza la nueva norma.

A su vez, la Albiceleste también inspiró una nueva regla que suple un vacío legal que generó gran polémica en la final de la Copa del Mundo. Al momento que Lionel Messi marcó el tercer gol para la Albiceleste, se viralizó la imagen de dos jugadores argentinos -que debían en el banco de los suplentes- dentro del campo de juego. En base a la polémica que eso generó en Europa, la IFAB explicó la nueva normativa y cuándo el árbitro debe (o no) anular un gol: “Si después de anotarse un gol y antes de reanudarse el juego, el árbitro constatara que una persona no autorizada se hallaba en el terreno de juego en el momento de marcarse el gol, y esa persona interfería en el juego: el gol será anulado si un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que marcó el gol, se reanudará el juego con un tiro libre directo desde la posición de la persona no autorizada o si un agente externo que interfirió en el juego, a menos que el gol se produzca de la manera indicada anteriormente en la sección personas no autorizadas en el terreno de juego; se reanudará el juego con balón a tierra”.

Otras reglas para tener en cuenta

Dentro de las nuevas reglas también se le suma relevancia a los árbitros asistentes adicionales, que ahora también podrá brindarle información al resto de sus compañeros. También se tomó en cuenta el tiempo perdido por las celebraciones de los goles, otro punto más que discutido en la última Copa del Mundo: “Las celebraciones de goles se convierten en un punto independiente de la lista de motivos de pérdida de tiempo por los que el árbitro puede prolongar cada periodo de juego”.

Sufrió también una modificación la regla de los “desvíos” para el fuera de juego, debido al tanto de Kylian Mbappé en la final de la Nations League 2022 ante España: “Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una salvada por parte de un adversario”.