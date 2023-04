Comienza la fecha entre semana de la Liga Profesional

Sigue la actividad de la Liga Profesional y a partir de hoy se jugará la fecha entre semana que culminará el jueves.

Luego de la jornada 10 de este fin de semana, se llevara a cabo la 11 en los siguientes tres dias debido a que en ellos no habrá competencia internacional.

Cinco son los encuentros que darán arranque a una nueva fecha. A las 14 hs la pelota rodará en el Estadio Claudio Fabian Tapia, en donde Barracas Central recibirá a Platense. Un encuentro con realidades diferentes, ya que el local viene de perder en las últimas dos fechas (3 a 0 vs Boca y 3 a 0 vs Talleres) y el Calamar llega ganandolas ( 2 a 0 vs Banfield y 1 a 0 vs Instituto).

A las 19 hs, Argentinos recibirá a Unión. Los de Milito vienen de un buen triunfo en Copa Libertadores frente a Independiente del Valle por 1 a 0, pero también de una derrota frente a Sarmiento por 2 a 0 en la fecha pasada de la Liga. Por su parte, su rival el Tatengue, no conoce la victoria desde la jornada 6 cuando le ganó 2 a 0 a Estudiantes, siendo este el unico encuentro que ganó en el torneo. Los últimos dos los perdió frente a Belgrano 3 a 0 y River 1 a 0.

Ya a las 21.30 hs, tres encuentros: Instituto-Velez, Central Córdoba-Lanús y Banfield-Defensa y Justicia.

Por un lado, la Gloria llega despues de haber perdido como se dijo frente a Platense por 1 a 0 y también de caer con Talleres 3 a 0 en la fecha 9, sin embargo, en la 8 sumó un triunfo frente a nada mas ni nada menos que a Boca por 3 a 2. Su adversario Velez, viene de dos empates (3 a 3 vs Banfield y 0 a 0 vs Defensa y Justicia) pero con una contundente victoria por 4 a 0 frente a Central Córdoba antes de esos últimos dos partidos.

Justamente el equipo de Santiago del Estero, luego de esa dura derrota frente al Fortín, se puso de pie consiguiendo dos victorias: ante Arsenal por 1 a 0 y ante Defensa y Justicia por 2 a 1. Sin embargo, deberá cruzarse a un siempre dificil Lanús que tiene un rendimiento irregular y viene intercalando resultados. Triunfo ante Arsenal por 3 a 0 en la fecha 10, derrota 2 a 1 ante Tigre en la 9 y empate con el Bicho de La Paternal 0 a 0, los últimos resultados del Granate.

Por último, en el Florencio Sola, Banfield recibirá al Halcón de Varela. El Taladro cosechó hasta el momento 2 victorias, 4 empates y 4 derrotas, siendo la igualdad ante Velez ya mencionada el último encuentro. Por su parte, Defensa no gana desde la fecha 5 ante Atlético Tucumán por 3 a 0. Luego de esa victoria, empató con Boca 0 a 0 y con Talleres 1 a 1, luego cayó ante Platense 1 a 0, empató sin goles con Velez y cayó en la última frente a Central Córdoba por 2 a 1. Además, entre medio fue derrotado por 3 a 0 frente a Millonarios en Copa Sudamericana.