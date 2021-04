Conmoción en el fútbol argentino por el fallecimiento de Alfredo Graciani

El fútbol argentino está de luto: Alfredo Graciani, exdelantero de Boca, Atlanta y Racing, entre otros equipos, falleció a los 56 años, después de sufrir un paro cardíaco en su casa. El Alfil o el Murciélago, los dos apodos con que se lo conocía, tuvo su etapa más destacada en el Xeneize donde fue campeón, disputando 250 partidos y marcando 83 goles.

Sobre la base de goles y buenas actuaciones, Graciani se metió rápidamente en el corazón de los hinchas boquenses a mediados de los ‘80 cuando llegó proveniente de Atlanta. Aunque Alfredo Di Stéfano lo ubicó inicialmente como volante por derecha, pasó a formar dupla de ataque con Jorge Comas e infló la red en incontables ocasiones desde 1985 hasta 1991, antes de probar suerte en el Lugano de Suiza y militar una temporada en Racing de Avellaneda (regresó al Xeneize para la temporada 1993/1994).

Luego lució las camisetas de Deportivo Español, Atlético Tucumán y Argentinos Juniors antes de marcharse al Lugano suizo y terminar su carrera en Caracas de Venezuela en 1998.



Con la suma de 83 tantos, el Murciélago se ubica en el puesto 14 de la nómina de máximos goleadores históricos del club de La Ribera por detrás de otras figuras contemporáneas como Martín Palermo, Carlos Tévez, Juan Román Riquelme, Manteca Martínez y Guillermo Barros Schelotto. Con la camiseta azul y oro no consiguió títulos locales pero sumó las estrellas de la Supercopa Sudamericana 1989 y Recopa Suda­mericana 1990. Además, le convirtió 7 goles a River sobre un total de 27 Superclásicos jugados (es el oponente ante el que más veces gritó).



Su último mensaje en redes sociales



Una hora antes de su imprevista muerte, el Murciélago subió un posteo a su cuenta de Twitter en el que demostró su pasión por Boca, conocida por todos, y la ilusión por el debut en la Copa Libertadores. “Vamos Boca carajo, hoy comienza un nuevo sueño”, escribió Graciani junto al video de la canción “Y dale dale Bo, queremos la Copa”. La delegación de Boca en Bolivia fue anoticiada de la triste noticia para la institución y decidió rendirle homenaje a la memoria del exjugador con un minuto de silencio y un brazalete negro de duelo.



En una de sus últimas entrevistas, el Murciélago contó cómo sentía al hincha Xeneize y también cómo le gustaría que sea su despedida. “El hincha me recuerda con mucho cariño y afecto. Lo vivo cada vez que voy a la cancha, en cada llamado que me hacen, en cada entrevista. Lo siento todos los días. La verdad que soy muy feliz de haber estado todos los años que me tocó jugar en Boca. La verdad que para mí fue lo más importante de mi vida. El día que me toque irme, ojalá que me cubran con una bandera de Boca, como dice la famosa canción”, soltó.

Así lo despidió el mundo del fútbol



Las cuentas oficiales de Boca también despidieron a Graciani con un sentido mensaje: “Boca Juniors despide con dolor a Alfredo Graciani, delantero que marcó una época en la década de 1980 con sus 250 partidos, 83 goles y 2 títulos. El club acompaña a sus familiares y amigos en este triste momento. Hasta siempre...”. La Asociación del Fútbol Argentino también dedicó palabras a la memoria de Graciani.



Sus excompañeros Carlos Navarro Montoya y Diego Latorre habían confirmado la información en sus redes sociales. Luego se sumó Gabriel Batistuta. “Falleció Alfredo Graciani, uno de los grandes goleadores de la historia de Boca, un compañero fantástico, una persona de bien, tuve el honor de jugar con Alfredo. Un abrazo para su familia y amigos”, publicó el Mono en su cuenta de Twitter, junto a una tapa de la revista El Gráfico.