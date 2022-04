¿Cuándo es el draft de la NFL?

Si bien hasta el momento no habían trascendido las fechas, en horas de la tarde de ayer se confirmó que la NFL llevará a cabo el draft a finales del mes de abril. Dicho esto, el evento más esperado de la temporada baja es uno de los días en el que las jóvenes promesas del fútbol americano ven su sueño de llegar a la mejor liga del mundo. A su vez, es también la fábrica de esperanza para todos los equipos, que piensan que con un jugador pueden dar la vuelta a su destino y pelear por llegar al Super Bowl.

Así las cosas, y si bien el reclutamiento universitario de la NFL es un evento de tres días, la mayor atención se la lleva la primera noche, con la primera ronda, que en la edición 2022 se realizará el jueves 28 de abril. Por su parte, la segunda y tercera ronda se realizará el viernes 29, con la cuarta a séptima ronda el sábado 30 de abril.

Además, el draft de 2022 se realizará en Las Vegas, dos años después de lo originalmente planeado, ya que era la sede para el 2020, pero se suspendió por la pandemia. Cabe destacar, que un total de 262 jugadores serán elegidos y hay varios nombres que se perfilan como candidatos a potenciales titulares como es el caso de Desmond Ridder de Cincinnati, Kenny Pickett de Pittsburgh, Malik Willis de Liberty, Sam Howell de North Carolina y Matt Corral de Ole Miss.

Tom Brady explicó los motivos de su vuelta

Semanas después de que la leyenda Tom Brady anunciara que se alejaría de las canchas, el norteamericano dio marcha atrás para decir que quería seguir jugando. En este sentido, el deportista y jugador de los Tampa Bay Buccaners explicó en una entrevista: “Sabía que físicamente mi cuerpo todavía podía hacer lo que podía hacer y obviamente tengo amor por el juego, siempre tendré amor por el fútbol”.

Dicho esto, el californiano de 44 años aseguró también que no se quería ir con malas sensaciones y que eso también le influyó y dijo: “Fue un final de temporada muy amargo. Hay que hacer muchas correcciones para tratar de mejorar y ponernos en una mejor posición para tener éxito en el futuro”. Es por esto que el ganador de siete anillos de Súper Bowl aclaró: “Sé que no me queda mucho y sé que estoy al final de mi carrera, pero quería darme a mí, a mis compañeros de equipo y a nuestra organización otra oportunidad increíble de lograr algo de lo que todos estaremos muy orgullosos”.