De Rossi: "Extraño a Boca porque fue una experiencia inolvidable"

Uno de los grandes del fútbol europeo que se dio el lujo de jugar en el fútbol argentino, fue Daniele De Rossi. El volante italiano, tuvo un corto paso por Boca y luego decidió retirarse de la actividad profesional. Tras jugar con la camiseta del "Xeneize", rompió el silencio y detalló lo que significó para él.

"Extraño Boca, pero hay que tener cuidado de decir eso porque hay mucha gente que extraña eso. También extrañamos Argentina, me encantó todo lo que hice allá, mi familia la pasó re bien y ese hecho que no podemos volver para saludar amigos, me molesta mucho. "Disfruté cada minuto en el club, sobretodo fuera de la cancha, porque no dejé en la cancha lo que quería dejar, lo que pensaba que estaba listo para dejar", destacó en diálogo con F90 por Espn.

Además contó que cuando asumió la nueva dirigencia a cargo de Jorge Ameal, le ofrecieron seguir: "Me ofrecieron de seguir, de darme unos meses más, sé de la figura de Román, Bermudez, Cascini y el Presidente. Les expliqué todo, a mis compañeros por lo que me ayudaron siempre y cosas que no se pueden decir afuera. Entendieron mi posición".

También destacó que creyó que el fútbol argentino estaba atrasado y se sorprendió por el nivel que vio: "Pensaba que estaba mucho más atras, tanto táctico como técnico, los predios, los estadios. Encontré un fútbol muy digno. Tenemos estadios en Italia estadios que caen a pedazos y equipos que no se pueden mirar por lo asqueroso que juegan".

Por otro lado señaló que está estudiando para ser entrenador y que en un futuro, le gustaría dirigir Boca: "Me gustaría ser entrenador en #Boca, pero una vez hable con el "Flaco" Schiavi

en Milán y me dijo que lo espere a él y a otros 5-6 jugadores antes que yo. Tengo la edad y puedo esperar. Ahora es una boludez hablar de eso, no tengo los papeles para entrenar".

Por último, destacó lo que significó para él la muerte de Diego Maradona: "Creo que la tomamos todos de la misma manera. Los que lo conocieron, los que fueron sus amigos, los que compartieron cosas con él les dolió mucho más que nosotros. Es un ser humano tan especial por su vida futbolistica, por la manera de tratar a la gente cuando hablaba. Estaba en el mismo lugar que estoy acá y me llamaron que murió Maradona, sigo sin creerlo. Sigo pensando que no ha muerto, que es un mito."