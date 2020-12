Debut pinchado

Finalmente Estudiantes no pudo tener su debut en la Copa YPF, ya que su encuentro ante San Lorenzo no se disputó por falta de luz en la cancha de Ferro. Pese a los intentos de la terna arbitral de esperar unos minutos, finalmente no se reestableció el servicio y el cotejo fue suspendido.

Hasta el momento no hay reprogramación del encuentro, que iba a marcar el inicio del camino en el campeonato para las dirigidas por Pablo Pastor. Más allá de estos, ambos planteles quisieron realizarle el homenaje a Diego Maradona, con un minuto de silencio y un emotivo aplauso.