Demichelis, con un regreso triunfal

Agarrar a River después del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo no era nada fácil, aunque el 2022 no fue tan bueno para el Muñeco, pero Martín Demichelis decidió dejar todo en la Reserva del Bayern Múnich para volver a la Argentina y hacerse cargo del club de sus amores en su primera experiencia en un plantel de Primera. Con algunos altibajos como le sucede a cualquier equipo, la “Michoneta” supo recuperar el rendimiento de algunos jugadores que el año pasado no tuvieron su mejor versión y, sumado a ciertos refuerzos de jerarquía, le dieron el engranaje necesario para que arranque la Máquina.

Con una buena impronta de juego, de equipo difícil y con mucha intensidad, poco interesó la inestabilidad que a veces mostró la defensa porque la Banda se consagró campeón, lo hizo dos fechas antes, ganó 18 partidos, empató 3 y perdió tan solo 4 con 45 goles a favor y solamente 16 goles en contra. De esta manera, la apuesta por el excentral de River, Múnich y la Selección Argentina, entre tanta carrera exitosa, pudo hacerse valer para agarrar a uno de los equipos más grandes del mundo después de un ciclo que duró 8 años con numerosos títulos conseguidos.

Así, la Banda comienza el ciclo de Demichelis con el pie derecho, como así también se mantiene en pie en la Copa Argentina donde jugará el jueves a la noche contra Talleres, en breve comenzará a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Inter de Porte Alegre, mientras que también irá por el título local en la segunda parte de año que será la Copa de la Liga.

“Es el principio de un largo ciclo que dará alegrías”

Luego del partido y en el campo de juego durante los festejos, el presidente Jorge Brito habló respecto a la consagración de River. El mandamás albirrojo apostó por la llegada de Martín Demichelis tras el primer año de gestión que en lo futbolístico no tuvo tanto rédito y esta vez tuvo palabras de honor y orgullo: “Es una emoción inmensa, la gente se lo merecía al igual que Demichelis, Lux y Pinola, como así también los jugadores y cuerpo técnico. El año pasado no fue fácil porque intentamos pelear pero no le pudimos dar una alegría al público, aunque se hizo la obra del estadio y sabíamos que en este 2023 era importante la llegada de Martín”.

Continuando con las palabras hacia el entrenador, Brito dijo: “Son esas cosas raras del fútbol, yo a Martín no lo conocía pero me encontré con una persona excepcional además de su calidad de entrenador. Soy un convencido de que esto es el principio de un largo ciclo que le dará muchas alegrías a nuestro club”.