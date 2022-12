Desde las nubes

POR DANIEL “PROFE” CÓRDOBA

Estoy en las nubes. No me bajaré. De ahí arriba vi un primer tiempo fenomenal. Casi perfecto. Pero obvio que iban a meter uno y otro los gigantes de azul. Encima volaban los de adelante y los del medio jugaron muy bien. Además clarísimo que se iba a notar que nosotros jugamos dos alargues y ellos ninguno. Nos cansamos. Era esperable. Ahora bien lectores, ¿quieren explicarme cómo salieron de un 2-0 a un 2-2 sin caerse y agotados? ¿Me ayudan a entender otra cosa: cómo superan la final casi ganada 3 a 2 y que se te pongan 3 a 3? Solo puedo decir una cosa: hay que ser grandioso de mente y de alma. Porque parecía que el cuerpo ya no les daba. Y bueno, por las dudas me mudé a otra nube. Me enterré en ella y no vi los penales. Un poco de nube de cielo en cada oreja y a esperar. A visualizar a los Lioneles levantando la Copa. Así zafé de la muerte una vez, imaginando. ¡Hasta que se hizo la explosión de euforia y alegría! Alaridos. Bombas. Rayos y centellas. Ya estamos. Lo puedo decir sin problemas: por tercera vez campeones del mundo de fútbol. ¡Ni me pienso bajar de acá arriba, capaz que me choco al Diego y, abrazados, lloramos juntos!

El técnico campeón del mundo, un viejo conocido

Lionel Scaloni es un gringo de campo adentro, simple y muy inteligente. Con mucho sentido común. De hecho, cuando asumió en la Selección Argentina le dije a mi hijo: “Si es el mismo chico que yo conocí en Estudiantes, teniendo en cuenta sus 15 años en Europa y rodeado de grandes entrenadores, este muchacho tiene que saber mucho”. Scaloni era una esponja, lograba absorber todos los conceptos que uno le brindaba. Hoy en día tenemos un joven entrenador que actúa como si fuera un experimentado con muchos años.