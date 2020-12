“Diego me rescató y le voy a estar agradecido de por vida”

Nicolás Contín volvió a convertir después de casi un año, y por eso mismo el delantero expresó con felicidad la vuelta al gol: “Estoy contento por mí, que hace rato no convertía, y también por el equipo. Estoy agradecido por el gol, porque lo necesitaba”.



El Tanque era un jugador que no era tenido en cuenta por Hernán Darío Ortiz, pero a las pocas semanas que llegó Diego Armando Maradona el DT lo llamó y confió en él para enfrentar a Godoy Cruz, donde metió goles: “Yo estaba tirado, no jugaba. Un día vino Diego y me dijo El sábado sos titular, y le respondí con un gol. Me rescató, y por eso este gol también es para él”.



Por último, Leandro Martini y Mariano ­Messera también volvieron a confiar en el delantero y lo pusieron de titular sacando a Johan Carbonero. Por esa razón, el nacido en Caá Catí remarcó esto: “El cuerpo técnico nos conoce y me tuvo confianza, así que les agradezco a ellos y al equipo, que sabemos que todos estamos preparados”.