Domínguez explotó tras la eliminación y puso en jaque su futuro: “Tengo que pensar si voy a seguir”

La derrota ante Aldosivi fue un golpe durísimo para Estudiantes. Pero lo más preocupante llegó después, cuando Eduardo Domínguez se sentó en la sala de prensa del estadio Tito Tomaghello y puso en duda su continuidad al frente del equipo. Fue directo, sin rodeos. “Tengo que pensar bien si voy a seguir o no voy a seguir. Tengo que hablar con Marcos (Angeleri)”, lanzó el DT, visiblemente molesto.

No fue una frase al pasar. La conferencia se transformó en una suerte de declaración de principios. Domínguez, que llegó al club en marzo de 2023 y lleva más de 130 partidos dirigidos, habló como quien empieza a despedirse. “Han pasado algunas situaciones que no son de nuestro agrado. Cuando sos claro en lo que buscas, me parece que las cosas funcionan. Cuando las situaciones son confusas, tengo que evaluar a ver qué situación puede suceder y a partir de ahí evaluar si estamos o no estamos”, agregó.

En ese “estamos o no estamos” resumió un semestre irregular, con una buena Libertadores (Estudiantes terminó primero en el grupo A), pero con actuaciones muy flojas en el torneo local y en Copa Argentina, donde quedó eliminado en 16avos ante el equipo de Mar del Plata. El golpe fue deportivo, pero el trasfondo parece institucional.

“Fui claro con Marcos y con Sebastián (Verón) también en su debido momento. Yo entiendo algunas situaciones que pueden pasar en el cargo y tengo tres maneras de irme del club: por malos resultados, que me digan una cosa y hagan otra, o que busquemos situaciones diferentes para el futuro. Una de las tres está pasando”, disparó Domínguez, dejando más preguntas que respuestas.

Además, se mostró autocrítico sobre el rendimiento: “Durante el semestre hicimos un torneo que no fue bueno ni malo. Una Copa Libertadores muy buena y una Copa Argentina muy mala”. Y sobre la derrota con Aldosivi dijo: “Estamos con mucha bronca porque iniciamos el partido controlándolo. De repente erramos dos pases, lo aprovechó el rival y dejamos de generar”.

Hoy, el DT tiene un pie más afuera que adentro. Su continuidad depende de una charla con Angeleri —quien también podría dar un paso al costado— y de si hay sintonía en el proyecto a futuro. Pero la sensación, tras la conferencia, es que el ciclo de Eduardo Domínguez en Estudiantes empieza a apagarse.

La figura de Domínguez, que había sido respaldada por los buenos resultados en la Libertadores y por su relación cercana con el plantel, hoy aparece debilitada. La falta de respuestas futbolísticas en los momentos clave y la tensión interna con la dirigencia sembraron un escenario de final anunciado. Las próximas horas serán clave para saber si habrá continuidad o si se abre una nueva etapa en el Pincha.

Verón, uno más en la tribuna: presenció la eliminación del Pincha con bronca y preocupación

Juan Sebastián Verón dijo presente en Florencio Varela para ver el partido entre Estudiantes y Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. El presidente del Pincha llegó acompañado por su esposa, Valentina Martín, y se ubicó en la platea, rodeado de hinchas, sin la compañía del resto de la dirigencia.

Desde su butaca, vivió el partido con visible fastidio por la floja actuación del equipo, que quedó eliminado por penales tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Verón sufrió como un hincha más, pero con la mirada crítica del máximo responsable institucional.

La inversión realizada para afrontar los distintos torneos no tuvo su correlato en resultados y, tras la dura eliminación, se esperan decisiones importantes. La postura del presidente fue de silencio, pero su rostro lo dijo todo: enojo, decepción y preocupación por un proyecto que hoy tambalea. Las próximas horas serán clave en City Bell.