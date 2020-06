El arquero que sueña con regresar a Boca

Tras la salida de Marcos Díaz, quien no será tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, Boca piensa en el armado del arco para el futuro. Ante la posible salida de Esteban Andrada y el posible regreso de Agustín Rossi, un ex "Xeneize" se postuló para volver.

Se trata de Sebastián Sosa, quien tuvo paso por el club de la "Ribera" en la temporada 2011/2012. En ese año, no tuvo tanta continuidad ya que el puesto fue de Agustín Orión y luego de no renovar su contrato, terminó firmando con Vélez.

Ante la posibilidad de quedar libre en un mes, el uruguayo señaló que habla con Riquelme y que le dejó abierta la puerta para un regreso: "con Román me hablo desde que me fuí de Boca. Le dejé al pasar de esta situación, que en un mes podía tener el pase en la mano. Él me dijo: `uruguayo te quiero mucho, siempre estás presente y te tengo en cuenta´", contó. Habrá que ver que sucede con esta situación ¿Lo llamará Román nuevamente?