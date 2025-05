Orfila habló de un vínculo paternal con “Chiqui” Tapia y dejó un mensaje

Tras el inicio de la pretemporada que tuvo lugar en el predio de Estancia Chica, Alejandro Orfila dejó sus primeras palabras como entrenador de Gimnasia. El director técnico uruguayo se refirió a cómo fue su llegada y bajó un claro mensaje sobre lo qué espera y cuáles son sus objetivos. También aprovechó la consulta de un periodista de este medio para despegarse de Claudio Tapia, el presidente de la AFA.

El primero en tomar la palabra fue el director deportivo, Mariano Messera, quien comenzó remarcando: “Tu éxito va a ser del de todos, para todo el pueblo tripero y agradecerte por estar acá confiamos mucho en vos y tu cuerpo técnico y estaremos espalda con espalda hasta el final”.

Luego fue el turno de Orfila, que comenzó hablando de su llegada al Lobo: “Esto es una posibilidad de poder pertenecer a un club con mucha pasión, el hincha trasmite permanentemente eso, son esos desafíos que me movilizan. Gimnasia me eligió yo lo elegí también, es sumamente importante por lo qué es el sentir, y es lo que más me siento identificado. Me tengo que ganar al hincha de Gimnasia, trabajando y con el equipo demostrando lo que el hincha quiere”.

Consultado sobre su relación con el presidente de la AFA, el flamante técnico albiazul explicó: “Lo tomó con naturalidad sabiendo que es parte de esto, es la cultura, es así. Si vos sos periodista y tenés a tu papá que lo fue, hasta que puedas demostrar lo que vales, van a decir que vos trabajas gracias a él. No me afecta en nada porque lo demostré con mi recorrido, el trabajo, la perseverancia y el insistir permanentemente en cada uno de los clubes donde me tocó participar, con logros y no. Eso me da la oportunidad y es en lo que me enfoco. No le doy importancia al resto. El último proceso en Barracas nos tocó entrar a los playoffs y todos decían que bien jugaba al equipo, haciendo mención de buena manera, por eso me enfoco en eso”.