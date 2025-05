En San Lorenzo tratan a Russo de mentiroso

Miguel Ángel Russo volvió a dejar un mal antecedente saliendo de otro club, tal como había ocurrido en su pasado como exjugador de Estudiantes, cuando en uno de los peores momentos económicos del club, a finales de los ’80 y comienzos de los ’90, intimó a la institución por incumplimiento de pago.

Ahora, la salida de San Lorenzo generó revuelo en Boedo, especialmente por las crecientes versiones que lo vinculan nuevamente con Boca.

Si bien el entrenador comunicó formalmente su renuncia tras la eliminación en semifinales del Torneo Apertura frente a Platense, el presidente del club, Julio Lopardo, dejó entrever su decepción y enojo por la forma en que se dieron los hechos.

Aunque públicamente Russo negó tener contactos con el conjunto Xeneize antes de su salida, desde la dirigencia azulgrana aseguran que los rumores afectaron al plantel en un momento clave de la temporada. “Pasamos de jugar una semifinal con entusiasmo a recibir un bombazo con algo que no tenía nada que ver. Claro que estoy molesto”, expresó Lopardo en diálogo con los medios.

La tensión no pasó desapercibida puertas adentro. Para el mandatario de San Lorenzo, las especulaciones sobre el futuro de Russo influyeron negativamente en el equipo. “El daño lo hizo, está hecho. La gente lo sintió, el plantel también”, sostuvo, señalando que hubo un cambio notorio en el rendimiento del grupo entre los partidos contra Tigre y Platense.

Lopardo insistió en que Russo nunca le reconoció estar en conversaciones con Boca, incluso cuando fue consultado en más de una ocasión. “El viernes le pregunté, me dijo que no, y el sábado me lo volvió a negar. Le creí porque no tenía razones para no hacerlo”, afirmó. Sin embargo, tras su salida, quedó un sabor amargo: “Si se va a Boca, me daré cuenta de que no me dijo la verdad”.

Reclaman un resarcimiento

Aunque “Miguelito” ya tiene todo acordado de palabra con Boca para convertirse en el nuevo entrenador tras la salida de Fernando Gago, su presentación oficial todavía se encuentra demorada. El motivo principal es el reclamo económico que hizo San Lorenzo, club con el que el entrenador aún mantiene vínculo contractual.

Según trascendió, el DT ofreció 300 mil dólares como resarcimiento por los seis meses de contrato que tenía pendientes, pero la dirigencia del Ciclón exige una cifra cercana a los 2 millones de dólares para dejarlo en libertad de acción. La diferencia entre ambas partes es considerable y, aunque se espera llegar a un acuerdo, el tiempo juega en contra.