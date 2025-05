“Un objetivo cumplido, otro a medias”: Domínguez festejó la clasificación, pero encendió alarmas

Estudiantes de La Plata selló su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores tras vencer 2-0 a Carabobo en UNO y terminar como líder del Grupo A. Sin embargo, lejos de la euforia, Eduardo Domínguez dejó un mensaje claro en conferencia: satisfacción por la clasificación, pero preocupación por el rendimiento.

“Nos propusimos clasificar a los octavos de final de la Libertadores, entrar en las finales del torneo y avanzar en Copa Argentina. Todavía estamos en competencia, un objetivo lo cumplimos, y el otro a medias porque no nos gustó el trabajo y los puntos que hicimos”, dijo el entrenador, con tono autocrítico.

El partido ante el conjunto venezolano fue resuelto con una ráfaga de contundencia, pero el técnico no se dejó llevar por los tres puntos. “Hoy jugamos mal, tuvimos una ráfaga. Jugando como jugamos este semestre no nos va a alcanzar”, sentenció. Y de inmediato apuntó a la actitud del plantel: “Lo primero que tenemos que modificar es la cabeza. Esto ya pasó. Nos tenemos que enfocar en Copa Argentina. Tenemos que cambiar, y si no cambiamos la cabeza se nos va a dificultar mucho el domingo. Nos tenemos que creer que somos un gran equipo, y el grupo todavía no se lo creyó”.

También explicó la situación física de Gabriel Neves, quien terminó el partido con molestias: “Hizo un esfuerzo en una situación y quedó los últimos 15 minutos rengueando. Necesitábamos estar al 100% para no dar ventaja”.

Más allá del análisis futbolístico, la noche tuvo un tono especial. El club y su gente despidieron a Juan Ramón Verón, ídolo eterno del Pincha y padre del presidente Sebastián Verón. Domínguez expresó su respeto con emoción: “Es un cúmulo de sensaciones. Es lindo verlo a Sebastián que nos vino a acompañar de igual forma, tenerlo cerca. Se sintió mucho lo que significa Juan Ramón, los valores que ha dejado, los cimientos que ha hecho al club. Le tenemos que dar valor”.

Pensando en lo que viene, el DT anticipó que se avecina un mercado de pases clave: “Empezamos a revisar en qué situación se va a encontrar el club de cara al mercado de pases, es lo único que charlamos. Es probable que tengamos que vender. Cuando conversemos con Marcos (Angeleri) veremos las posibilidades”.

Estudiantes está en octavos, pero la exigencia interna va por más.