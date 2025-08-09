Boxeo: Cuello es el nuevo campeón mundial

En el Martyrs of Benina Stadium de Libia, el santafesino Mirco Cuello conquistó el título interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al noquear en dos rounds al mexicano Sergio Ríos. Invicto con récord 16-0 y 24 años, el argentino marcó un hito para el boxeo nacional bajo la mirada de la leyenda Mike Tyson, presente en el estadio.

Desde el primer asalto, Cuello dominó el centro del ring y conectó manos pesadas que enviaron a Ríos a la lona tras un jab directo. En el segundo, repitió la fórmula: una potente zurda volvió a derribar al mexicano. Tras la reanudación, Cuello mantuvo la presión y conectó el golpe definitivo que obligó al árbitro a detener la pelea.

Con esta victoria, Cuello se convirtió en el 43° argentino en obtener un título mundial y el cuarto en peso pluma. En esta categoría, antes lo habían logrado Pablo Chacón (OMB), Jonathan Barros (AMB) y Jesús Cuellar (AMB). El triunfo reafirma su proyección internacional y lo posiciona como una de las grandes promesas del boxeo albiceleste.