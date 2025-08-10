La primavera anticipada del Lobo: números en alza en la cancha y en la sede

En sintonía con el estado del tiempo, Gimnasia parece empezar estar anticipando la llegada de la primavera con varias semanas de antelación.

El equipo ganó un partido clave en su excursión a Mendoza y el buen clima reina en Estancia Chica y en el Bosque. Alejandro Orfila decidió darles descanso a los jugadores durante todo el fin de semana, y desde el club dieron a conocer los números del superávit que arrojó el fútbol profesional en el último ejercicio económico hasta el 30 de Junio.

La información empezó a distribuirse a distintos grupos de socios que forman parte de una serie de charlas y reuniones que pretenden repetirse esta semana en el predio de Abasto, a los efectos de llevar claridad y despejar las dudas que algunos habían esgrimido en tiempos en donde la pelota no entraba y los agoreros estaban a la orden del día.

Según se supo, en el último ejercicio económico que cerró el 30 de junio, el fútbol profesional de Gimnasia tuvo un superávit mensual promedio de casi 175 mil dólares por mes producto de la diferencia entre los 13.500.000 dólares que entraron en concepto de derechos de televisación, publicidad y venta de jugadores y plateas y los egresos que se fueron en el pago de sueldos, gastos de traslados y médicos, seguridad privada y hoteles cuando el equipo viajó y las comisiones por venta de jugadores.

Los deportes semiprofesionales, en tanto, arrojaron un déficit operativo mensual promedio de 115 mil dólares, mientras que los deportes amateurs arrojaron un déficit mensual promedio de nueve mil dólares.

En tanto que el área educativa del club, contemplando los tres niveles (el jardín del Lobo, la escuela primaria y la secundaria) arrojó un déficit mensual promedio de 17 mil dólares, entre los ingresos que obtuvo el club (unos 876 mil dólares mensuales en el cobro de cuotas y subvenciones) y los gastos para mantener el jardín, la primaria y la secundaria que fue de 1.188.000 dólares mensuales. De este modo, con los números ajustados pero hacia arriba, el fútbol profesional sigue por un año más sosteniendo el funcionamiento global del club.

LOS NÚMEROS DEL Lobo

Fútbol profesional

Superavit mensual

175.000 dólares

Deportes semiprofesionales

Déficit mensual

115.000 dólares

Deportes amateurs

Déficit mensual

9.000 dólares

Escuela

Déficit mensual

17.000 dólares

Superávit promedio mensual

34.000 dólares

Hurtado le apunta al choque con Lanús

El delantero de Gimnasia Jan Hurtado se sumará a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros mañana, cuando el Lobo regrese a la actividad en Estancia Chica con vistas al partido contra Lanús, que se jugará el domingo que viene a las 14 en el Bosque.

Desde el club, además, confirmaron que los festejos por el día de la niñez en Gimnasia se realizarán el 24 de agosto de 13 a 17 en el estadio del Bosque en el sector de la platea Néstor Basile.

No se descarta que haya reparto de camisetas, merienda u otras sorpresas que organizará la comisión directiva de forma conjunta con algunas agrupaciones que puedan acompañar la celebración.