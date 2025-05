Let Me Dance las “bailó” en el barro para alegría de Ocampo

Por GALOPÓN

En una tarde desagradable de otoño abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de diez cotejos. En el tercer turno, Premio “La Farnesina” (1.000 mts.) la debutante Let Me Dance logró el triunfo más impactante de la tarde, ya que tras superar una mala suelta, se fue recuperando en el desarrollo y en la recta avanzó por media cancha de una forma arrasadora que en el disco se tradujo en siete cuerpos de ventaja sobre La Lizy, mientras que tercera a un largo arribaba Mimosa Grey, para concretar el mejor tiempo de la tarde sobre una pista que era un lodazal. Desde lejos –San Antonio Oeste– festejó su feliz propietario Héctor Ocampo.

Con la puesta a punto del entrenador Fabián Villanueva y presentada por Gustavo Fabbian, la descendiente de Le Blues hizo una primera presentación con una victoria que la catapulta a un futuro inmediato por demás auspicioso en las carreras de velocidad, tanto en éste hipódromo como en los “máximos”.

Reservado para potrancas de 2 años que no hayan ganado, ocupó el tercer turno de la programación con la presencia de las nueve ratificadas, que completaban un lote homogéneo. El cierre de las apuestas mostró a dos o tres competidoras firmemente asistida en las apuestas, entre ellas Let Me Dance que prometía un sport de $2.40. Y trasladado el pleito a la pista, la defensora del stud “EL REY S.A.O.” de Neuquén, con la conducción del jockey Juan Cruz Rivarola, le dio la razón a la cátedra dejando excelente impresión en su desplazamiento triunfal.

Abierto los partidores, La Lizy “primereó” a La Classic, a Itza Rock y a Infancia Feliz, quedando luego Energía y Vida, Mimosa Grey, Chateau La Coste, Let Me Dance y Elvees. Pero al formalizarse la carrera, La Classic saltó a la punta con un cuerpo de ventaja sobre Infancia Feliz y Energía y Vida que se juntaban en su persecución, corriendo enseguida La Lizy y Chateau La Coste.

Hacia el final del opuesto, el ritmo de la carrera era frenético y al ingresar a la curva de la calle 41, La Classic, Infancia Feliz, Energía y Vida y Chateau La Coste se trenzaban en franca lucha por la vanguardia, mientras desde el fondo venía tocando pito Let Me Dance. Con parciales violentos completaron la elipse y al pisar el derecho por un andarivel exterior creció la figura de Let Me Dance que “bailando” sobre el barro se escapó con asombrosa facilidad de sus rivales para finalmente cruzar el disco con siete largos de luz sobre La Lizy, que por un cuerpo dejó tercera A Mimosa Grey.

La ganadora vino en 24s.85/100 y en 49s.28/100 hasta completar -el mejor registro de la reunión- 1m.01s.72/100 para los 1.000 metros de pista fangosa.