Estudiantes define el equipo para viajar a Paraguay

Este domingo por la mañana el plantel profesional de Estudiantes de La Plata afrontará un entrenamiento clave en el predio Mariano Mangano de City Bell, teniendo en cuenta lo que será el choque del miércoles a las 19.00 contra Cerro Porteño en Paraguay, en el inicio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Luego de lo que fue la presentación de la nómina de buena fe para jugar en esta instancia, sumado a todo el revuelo que se dio por el posible arribo -fallido- de Marcos Rojo a la institución, el grupo superior comandado por Eduardo Domínguez saltará al campo principal del Country Club de City Bell desde las 10.00 para el choque con el Ciclón.

Todo indica que habrá modificaciones pensando en ese juego, aunque el buen rendimiento de Mikel Amondarain y Fabricio Pérez hace difícil pensar en su salida. Lo concreto es que el cuerpo técnico pretende evaluar a Eric Meza y Gabriel Neves, ambos con diferentes lesiones, al tiempo que Gastón Benedetti seguirá ocupando el lateral izquierdo, ya que al ser expulsado con Independiente Rivadavia tendrá que purgar una suspensión en el certamen local.

Santiago Ascacíbar y Cristian Medina son una fija en el centro del campo, al tiempo que Tiago Palacios acompañará a Guido Carrillo, que fue preservado en el compromiso con la Lepra, sumando un puñado de minutos, haciendo que Lucas Alario vuelva a ocupar un lugar en el banco de los suplentes.

En torno al mercado de pases todavía no hay mayores movimientos, ya que por cuestiones impositivas y de forma de pago se complicó la salida de Tiago Palacios al CSKA Moscú de Rusia, al tiempo que eso también dificultó la contratación del delantero Adolfo Gaich. El Barba pretende además de ese punta, un revulsivo más para el frente de ataque, aunque sin dinero, será difícil que el León pueda hacer frente a eso.