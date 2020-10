El Kun Agüero creó su propio equipo de deportes electrónicos

Este jueves Sergio el ‘Kun’ Agüero presentó su propio equipo de deportes electrónicos. Se trata de KRÜ Esports, organización que tiene como objetivo trasladar toda la experiencia del delantero argentino a esta naciente disciplina.

"Quiero que todos los que se sumen a KRÜ amen lo que hacen, que se sientan cómodos. Impulsarlos y ayudarlos a cumplir sus sueños. Lo que hacemos nos da la oportunidad de hacer feliz a muchas personas y me gusta muchísimo todo esto. Quiero que más gente en el mundo lo conozca y lo disfrute como yo", explicó el Kun en la página oficial de su nuevo equipo.

El equipo contará con sedes en Argentina y Barcelona, expandiendo sus escenas competitivas en dos grandes continentes. Aún no se revelan las primeras escuadras, pero en su video de lanzamiento podemos ver títulos como League of Legends, Valorant, Rocket League, Rainbow Six Siege, Street Fighter V, Fortnite, Free Fire, Hearthstone y CS:GO.

En una charla con el periodista Juan Pablo Varsky en el canal de Twitch de KRÜ, el Kun hizo la presentación oficial de su nuevo club, tal como elige llamarlo él.

Para empezar, el equipo se dedicará solo a FIFA 21, aunque no descartó que el espectro se amplíe a otros juegos. Habrá un team manager y jugadores profesionales del simulador de fútbol de EA Sports, con sus propios entrenadores.

Durante la entrevista, Agüero contó la trastienda de la creación de su club y aseguró que la idea era crecer de a poco. "Va a ser como en Manchester City cuando llegó el jeque", dijo el Kun, y explicó que la intención era empezar pisando firme en FIFA 21 y luego abrirse a algunos de los juegos más populares del mundo, como podrían ser League of Legends o CsGO.