El Lobo descansa y no tendrá a Abaldo

Después de la derrota frente a Godoy Cruz en la tarde del sábado, el plantel tripero aprovecha que no habrá competencia el próximo fin de semana respecto a la Fecha FIFA y por eso hoy también tendrá jornada libre para regresar a las prácticas mañana a las 16:00 en el predio de Abasto. Allí Marcelo Méndez buscará aprovechar estos días no solo para recuperar a jugadores lesionados, sino también para empezar a recuperar la identidad de juego que fue perdiendo en los últimos cuatro partidos, donde además no se le dieron los resultados.

Sin embargo, el que no estará bajo las órdenes del entrenador uruguayo será Matías Abaldo porque el extremo finalmente fue convocado por primera vez a la Selección Mayor de su país para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas donde los Charrúas visitarán a Perú y luego recibirán a Ecuador. En un clima caliente por internas con el plantel y el entrenador Marcelo Bielsa, el jugador albiazul esperará tener sus primeros minutos con su Selección en algunos de estos dos partidos. Vale recordar que en la última convocatoria de septiembre fue preseleccionado pero luego quedó afuera.

De esta manera, Abaldo regresará a Gimnasia entre miércoles y jueves de la semana que viene en lo que será la previa al duelo contra Sarmiento de Junín que no tiene fecha ni horario. Luego a los días será el partido de Copa Argentina contra Boca Juniors donde se espera la definición del estadio. Un detalle no menor es que el jugador tripero todavía no está apto desde lo físico pero el cuerpo técnico Celeste hará la evaluación respecto a esto para ver si jugará o no.

El resto del plantel estará mañana en Estancia Chica pensando en lo que será el reinicio contra el Kiwi pero todos los ojos posarán en Lucas Castro, Pablo De Blasis y Norberto Briasco a quienes esperan que evolucionen de manera positiva en esta semana sin competencia para dejar atrás las molestias musculares y pensar en el regreso para los próximos dos partidos, especialmente el del 23 de octubre contra el Xeneize.