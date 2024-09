El Lobo y varios dolores de cabeza para Méndez

El plantel Tripero se entrenó ayer por la mañana donde hubo tareas tácticas pensando en el partido del lunes contra Lanús en el Néstor Díaz Pérez y a pesar de que Marcelo Méndez tuvo la buena noticia el jueves del regreso de Norberto Briasco, parece que la molestia muscular de Matías Abaldo lo dejaría afuera del encuentro sumado a que Pablo De Blasis tampoco llegaría en condiciones aunque será probado hoy y mañana, lo mismo pasará con Yonathan Cabral.

El uruguayo no terminó la práctica del jueves por una molestia, que no parecía nada grave, pero ayer tampoco se entrenó por una pubalgia y todo parece indicar que no será arriesgado el lunes. Por su parte De Blasis se entrenó toda la semana aparte mientras transita sus últimos días de la recuperación final post operación en los meniscos y el que lo acompañó también fue Yonathan Cabral que tiene un esguince leve en una de sus rodillas y en el tobillo.

A pesar de que el central jugó contra Deportivo Riestra, esta semana estuvo en kinesiología y ahora será evaluado para ver si descansa y se enfoca en la recuperación o sigue jugando y viendo fin de semana a fin de semana. Después de las pruebas que fue haciendo con diferentes equipos en la práctica de ayer, también se pone en duda el esquema para ver si mantiene los tres defensores y formar un 3-4-3 o si regresa al tradicional 4-3-3 que uso Méndez en gran parte de su estadía.

El elenco albiazul se entrenará hoy por la mañana en Estancia Chica y mañana en horario vespertino será el último entrenamiento donde luego quedarán concentrados.

Hay fecha para Copa Argentina

En la tarde del viernes, tanto Gimnasia como Boca Juniors fueron notificados de que el partido por los Cuartos de Final de Copa Argentina se jugará el miércoles 25 de octubre aunque no está definido la sede ni horario. A pesar de esto, Córdoba parece estar un paso delante de Santiago del Estero y el horario seguramente sea entre las 21:00 y 21:30. Se espera que a la brevedad, haya definiciones en estas cuestiones.

Probables equipos triperos:

Ledesma; Morales, Martínez, Canto; Pintado, Garayalde, Fernández, Colazo; Zalazar, Castillo, Briasco

Ledesma; Pintado, Morales, Martínez, Colazo; Garayalde, Fernández, Zalazar; Esquivel, Castillo, V. Rodríguez