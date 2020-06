El plan para realizar el US Open

El tenis comienza a planear la manera para que se hagan los torneos durante la pandemia. Según The New York Times, la idea de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos es organizar el Masters 1000 de Cincinnati en Nueva York, días antes del arranque del US Open, para que los tenistas no tengan que trasladarse de un lugar a otro y asegurar que se realicen ambos.

La Asociación de Tenistas Profesionales está evaluando la propuesta y de aceptarla, el Masters 1000 se realizaría del 17 al 23 de agosto, y el US Open empezaría el 31 del mismo mes. Ambos certámenes serían en la sede tradicional de Nueva York.