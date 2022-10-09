El Turf de "Hoy"
La regular Franchesca Spring frente a la vertiginosidad de Amiguita Fortify
Eso será en el Hándicap Florentino Ameghino (1.000 metros), carrera central de la reunión de hoy en el hipódromo local. Habrá que prestar atención a la infatigable Turista.
Candidatos para esta tarde
1) VIDA BEST (10) MY SON PHILLIP (7) CATASTRO (3)
2) LA BUTA TEX (8) FELICITAS KEY (4) ESCAPE ROUTE (3)
3) CITADINA (2) EMISIVA (3) BRISHAWA (5)
4) REALLY SEIVER (1) CITYS CLETTE (3) AGUA DE LA REINA (5)
5) INTENTO MAS (1) BETTER MOISES (5) MAKOTO (6)
6) FRANCHESCA SPRING (3) AMIGUITA FORTIFY (5) TURISTA (6)
7) DON HOLLY (2) LAST OPORTUNITY (3) AS DE TANGO (5)
8) ICY TOM (3) NALLIB DAHBAR (1) LIGERO TOUCH (4)
9) EXCUSA FINAL (10) BARCELONA RUMMY (5) ROSA ROBADA (3) EXCUSA FINAL (10)
10) LOW (1) QUE VIDAL BUENO (6) IDOLO PAMPEANO (3)
11) DOÑA TACAÑA (6) CRAZY VERS (5) RAIN PRINCESS (10) MISS DESPEDIDA (12)
12) LAND ROBERT (8) VASCO EL DOCTOR (10) FIRE IN YOUR SHO (4)
13) KAMBAI VERA (7) GIJON (1) SEÑOR DANTE (2)
14) AUDUBON (3) THE BEONERY (2) MIDLAND KING (7)
15) CONSOLAME PAMPA(6) SEÑORA JOLIE(9) GRAND LEONA(10) SIL TOP (2)