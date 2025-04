En la previa del clásico, un alto dirigente del Lobo bancó a Diego Flores

Frente a Talleres, el Lobo sumó su sexta derrota en el campeonato, salió de la zona de clasificación y por eso llegará de capa caída al duelo ante Estudiantes en una nueva edición del clásico platense.

En la previa del compromiso ante el conjunto cordobés, el vicepresidente Juan Pablo Arrien reapareció públicamente y dejó varios titulos para destacar.

Consultado en Radio Provincia sobre el trabajo que viene realizando Diego Flores, Arrien comentó: “Lo vivimos con tranquilidad, Flores trabaja muy bien en Estancia con mucha comodidad, tenemos relación diaria con Messera como interlocutor. Estamos muy contentos con el trabajo y los resultados deportivos irán apareciendo a medida que se siga trabajando”.

El vicepresidente mens sana habló sobre el clásico y las distintas sanciones de los organismos de seguridad: “Todos sabemos lo que significa el clásico para la ciudad y para nuestros hinchas. La cancha va a explotar como siempre y tenemos la ilusión de repetir lo que se dio hace un par de años atrás. No hubo ningún indicio de suspensión y ya estamos trabajando de manera normal con la gente que organiza los partidos de local”.

Por último, Arrien se refirió a las críticas que recibe día a día la comisión directiva y también le dedicó unas palabras al mundo de las redes sociales: “Las redes sociales para mí dicen una parte de lo que realmente ocurre. Hay un montón de gente irrespetuosa, no se habla bien. Es muy mentiroso e hipócrita medir la relación hincha-dirigente por un posteo de Instagram. Yo no estoy midiendo permanentemente cada cosa que pasa por fracaso o éxito. Cada vez que pierdo un partido yo me frustro y cuando gano me siento muy contento como le pasa a la gente”.