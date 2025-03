En lote numeroso Emily va por su primer título clásico

Este martes abre sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo, para ofrecer un programa de 12 carreras, entre las 14.30 y las 20. Dentro del contexto jerárquico, se disputa el tradicional Clásico Arturo A. Bullrich (G III-1.200 mts.), en una instancia competitiva con una nutrida presencia de 13 ejemplares, algunas de las cuales dieron pruebas de sus condiciones de consumadas velocistas. Sin embargo, la presencia de Emely convoca la atención de la prueba, ya que es una yegua que ha corrido poco pero muy bien. Decimos esto porque a pesar de contar con 4 años, su campaña se limita a los últimos doce meses, ya que debutó el 22 de marzo del año pasado y hasta el 27 de enero, disputó tan solo seis carreras, y en sus últimos cuatros desplazamientos hilvanó otras tantas victorias todas conseguidas en la arena palermitana, lugar que abandona por primera vez para venir a la Plata a la búsqueda de conseguir su primera medalla clásica. En sus últimas dos entregas dio cuenta de sus bondades locomotivas, logrando triunfos concluyentes jugándose desde el vamos en la delantera a “suerte y verdad”.

Carrera reservada para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupa el noveno turno de programación, con una convocatoria clásica fuera de lo común, porque trece ejemplares pugnarán por los $5.430.000 de recompensa que le espera a la ganadora. Como dijimos, destacamos las amplias posibilidades de Emely, que viene a esta pista para seguir su serie triunfal. En su camino se le van a cruzar velocistas de la talla de Truly Princess que también bajó de los “máximos” para recibirse de clásica por partida doble y en ambas oportunidad de forma contundente. O de Creme de Cassis, que luce diez victorias de una campaña que asusta ya que en sus últimas catorce presentaciones cosechó siete éxitos, dos segundos y cinco terceros. No tenemos en cuenta a La Meninha, porque el sábado pasado ganó un clásico en San Isidro y seguramente no será de la partida por “reiteración de esfuerzos”.

LOS CANDIDATOS DE HOY

1ra.) 4 – 3 – 5

2da.) 1 – 3 – 5

3ra.) (5 – 5 A) - 3 - 6

4ta.) 1 – 5 – 4

5ta.) 1 – 5 – 2

6ta.) 7 – (4 – 4 A) - 6

7ma.) 6 – 1 – 5

8va.) 2 – 3 – 11 - 6

9na.) 11 – 6 - 3

10a.) 1 – 2 – 3 – 13

11a.) 8 – 2 – 4

12a.) 1 – 3 – 12 – 10