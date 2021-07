Estudiantes aprobó con lo justo el primer examen de la pretemporada

Si se tratara de un examen para medir el rendimiento en el segundo semestre del año, los “estudiantes” del Ruso Zielinski aprobaron ayer con un siete raspando.

Lejos de lucirse y mostrar algo nuevo, el equipo de Zielinski apostó a la pegada de Sánchez Miño, la velocidad de Ángel González y la presencia amenazante de Francisco Apaolaza para terminar ganando su primer amistoso con Lanús, que se jugó en el estadio de 1 y 57 a puertas cerradas para los socios.



El equipo arrancó dubitativo, corrigió sobre la marcha y terminó siendo protagonista en un primer tiempo en el cual a Lanús le anularon un gol, y el Pincha llegó a estrellar un remate de Sánchez Miño en el palo.



Por un error de la defensa del equipo visitante, Ángel González picó con velocidad hacia el arco y definió con mucha sutileza cuando se habían jugado 19 de los 30 minutos que duró la primera mitad del partido.



Sin mostrar un juego asociado en el ataque, sintiendo la ausencia de un referente que se haga cargo del juego, pida la pelota e intente llevar el equipo para adelante, a Estudiantes lo salvó el aplomo de Rogel en la defensa, cuando tanto Noguera como Pasquini o Godoy querían salir jugando con Andújar.



El lateral por la derecha del Pincha mostró un retroceso en su desempeño físico, y cada vez que tuvo la posibilidad de pasar al ataque y desbordar terminó lanzando un centro sin destino.



Pasquini apeló a las faltas para corregir sus errores en la marca y solo la explosión del juvenil Palavecino para acompañar a Apaolaza en el ataque le dieron al equipo cierta sorpresa en los últimos metros de la cancha.



En la parte final, el Pincha amplió la diferencia de entrada con una exquisita definición de sobrepique contra el arquero de Francisco Apaolaza, mientras que Lanús descontó rápidamente ante un descuido de la defensa Albirroja.



El León se mostró un tanto embarullado en la mitad de la cancha, intentó hacer daño con la pelota parada, pero terminó marcando goles por los descuidos de la defensa de un Lanús que se dio el lujo de no usar, por ejemplo, a José Sand o Lautaro Acosta.

Sabbag marcó para el triunfo de los suplentes

En el segundo amistoso de la jornada, un equipo alternativo de Estudiantes también le ganó 2 a 1 a Lanús, con los tantos de Pablo Sabbag y Manuel Castro.



El Pincha alistó a Pourtau, Obregón, Tobio, Kociubinski, Benedetti, Castro, Verón, Ayala, Romero, Sabbag y Leandro Díaz.



Jorge Rodríguez sigue lesionado, mientras que Fernando Tobio pudo jugar al menos unos minutos para los suplentes. Federico González, en tanto, no formó parte del entrenamiento y a partir de hoy no deberá asistir al predio, debido a que formalmente no es más jugador del club.