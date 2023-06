Estudiantes apuesta todo a la copa

A no perder la otra batalla. El empate ante San Lorenzo de Almagro y el posterior triunfo de River ante Instituto dejaron a Estudiantes de La Plata sin chances de poder pelear el título por la Liga Profesional de fútbol. Sin embargo, ahora tendrá todas las energías puestas en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Eduardo Domínguez enfrentarán el próximo miércoles a Oriente Petrolero en UNO. El encuentro será a las 19.00; y, al mismo tiempo, en Brasil se estará jugando el duelo entre el otro líder del grupo, Red Bull Bragantino, y Tacuary. Para clasificar en el primer lugar y acceder directamente a los octavos de final del certamen continental el Pincha deberá ganar su partido y esperar que el elenco brasileño no gane ante los paraguayos. De ganar ambos, Estudiantes deberá sacar una diferencia de tres goles respecto del resultado que consiga Bragantino en Brasil. Es decir, si los brasileños ganan 1-0, Estudiantes deberá ganar 4-0 su partido; mientras que si el Red Bull gana 2-0, deberá hacerlo por 5-0; y así sucesivamente. Sin embargo, lo que ya tiene asegurado es el pase a los dieciseisavos de final, habida cuenta de que Oriente y Tacuary ya no lo pueden superar. En cuanto al equipo que puede parar el Barba para el miércoles que viene, Estudiantes tendrá un baja muy sensible. Se trata de Leonardo Godoy, quien sufrió un lesión muscular durante el encuentro ante el Ciclón y quedará al margen para, por lo menos, los próximos dos partidos. Por esta razón, se espera que en su lugar esté Eros Mancuso. Mientras tanto, el resto del equipo no sufriría modificaciones, aunque aún es prematuro hablar de un once teniendo en cuenta que el plantel profesional recién retomó ayer los entrenamientos en el Country Club de City Bell. Hoy se volverán a encontrar en la cancha principal para afrontar la segunda práctica matutina de cara al duelo copero del miércoles.

Bragantino goleó a Flamengo

En la previa al cierre del grupo de Estudiantes de La Plata en la Copa Sudamericana, el Red Bull goleó 4 a 0 al último campeón de la Libertadores, el Flamengo, en una nueva fecha del Brasileirao. “No encuentro explicación. Tenía muchas expectativas, pero el equipo fue superado. Voy a echar un vistazo más de cerca a lo que pasó. Pero lo más probable es que el equipo no encontrara las herramientas para igualar el partido”, expresó el DT del Mengao, Jorge Sampaoli.

“Fue un partido muy inusual, no me lo esperaba. Bragantino jugó con mucha intensidad y nos superó. Estoy sorprendido porque no solo perdimos el partido, también perdimos el dominio del balón y del juego. Prácticamente no estábamos en el campo”, agregó Sampaoli tras la derrota.

La recta final del campeonato

River derrotó a Instituto por 3-1 en el Monumental por la fecha 21 de la Liga Profesional y sigue firme en la punta del certamen, que ingresó en la recta final. El Millonario es líder con diez de ventaja sobre el escolta Talleres. Ahora llegaron a las 50 unidades, contra las 40 de la T y se encaminan al título. Pero en el horizonte aún asoman compromisos ante otro de los protagonistas, porque deberá chocar con San Lorenzo en la jornada 24 y a la siguiente recibirá a Estudiantes de La Plata, que hoy se ubica cuarto, a doce puntos. Rosario Central, en Arroyito, y Racing, en el Monumental, serán los compromisos finales. Por otro lado, el conjunto cordobés sigue a paso firme y, a priori, parece tener el fixture más accesible. Es que los de Javier Gandolfi no tendrán que enfrentar a ninguno de los equipos que están entre los primeros tres del certamen y tampoco disputar competencias internacionales.